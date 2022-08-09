В Коми виновник ДТП выплатил пострадавшей миллион рублей

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Взыскатель – пассажир легкового автомобиля, получившая серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Должник – водитель, который, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости пытался скрыться от экипажа ДПС. На автодороге «Айкино-Кослан» «Лада» врезалась в кучу песка, а затем вылетела в кювет и перевернулась.

Виновник аварии был осужден на 3 года 6 мес. лишения свободы, и после обращения взыскания на заработную плату, которую он получал в колонии, начал выплачивать взыскателю незначительные суммы.

Платежи существенно увеличились, когда, освободившись, должник стал работать электромехаником на железной дороге.

Так как компенсация морального вреда выплачена взыскателю за пределами добровольного срока, с должника взыскан исполнительский сбор в размере 70 тыс. рублей.