HR-эксперт Работа.ру рассказала, как быстро найти подработку

В разных жизненных ситуациях часто выручает финансовая подушка безопасности. Несколько разных источников дохода помогают снизить не только риск потери заработка, но и психологическую напряженность, к тому же подработка поможет стать “мостиком” в профессию и получить новые профессиональные навыки. Эксперт в HR-отрасли Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру, рассказала, как быстро найти дополнительную работу.

1. Определитесь с отраслью

Важно сделать выбор — это будет ваша основная профессия или абсолютно новая сфера? Если вы собираетесь погрузиться в незнакомую отрасль, приготовьтесь к тому, что процесс адаптации может отнять время и силы. Поэтому оцените свои возможности: готовы ли вы сейчас учиться новому, тратить на это время и другие ресурсы? Если вы хотите заняться физическим трудом (например, пойти подработать курьером или водителем такси) — стоит помнить, что это тоже энергозатратные занятия.

У вас должно оставаться достаточно свободного времени на сон и восстановление сил. Подработка не должна навредить вашей основной работе. Сразу стоит отказаться от мыслей делать две работы одновременно. Ни к чему хорошему это не приведет — может негативно сказаться на выполнении основных задач и даже подпортить отношения с руководителем и коллегами.

2. Поговорите с руководителем

Если у вас налажен контакт с начальником, это хороший шанс получить подработку в своей же компании. Узнайте, нет ли в вашем или смежном отделе дополнительных задач, которые вы могли бы выполнять в свободное от работы время (за отдельную плату, конечно же).

Совместительство — выгодное решение и для вас, и для компании. Вам не придется искать новых заказчиков и тратить силы, чтобы найти с ними общий язык. А ваш работодатель получит лояльного сотрудника, который готов брать на себя новые задачи и развиваться в профессии.

3. Обновите резюме и портфолио

Если прошел хотя бы год с того момента, как вы в последний раз обновляли резюме и портфолио, однозначно стоит снова этим заняться. Многие соискатели повторяют одну и ту же ошибку — пишут о процессах, которыми они занимались в компании. Но гораздо эффектнее будет, если вы перечислите не обязанности, а достижения. Оцифруйте даже самые незначительные результаты, пишите даже о маленьких победах.

Вспомните, что вы еще умеете хорошо делать, кроме своей основной работы. Фотографировать, готовить торты, писать тексты, водить машину? А если кажется, что таких навыков нет, всегда остаются массовые профессии, в которых главное — это желание работать и свободное время. Например, курьеры, сборщики и комплектовщики товаров.

4. Пишите сопроводительные письма

Для отклика на некоторые вакансии вам может понадобиться сопроводительное письмо. Опишите в нем свои сильные стороны и успехи в работе. Пусть вас не смущает, если опыта немного. Если даже в этот раз вам откажут, то на будущее могут запомнить и предложить подработку.

Само написание такого письма позитивно влияет на самооценку — а значит, вы будете увереннее чувствовать себя на собеседовании. Во-вторых, у вас появится набор готовых формулировок, которые вы сможете использовать потом на интервью и в переписках с рекрутером.

5. Расширяйте круг поиска подработки

Подработку можно искать везде: на рекрутинговых сайтах, в социальных сетях и мессенджерах. На сайтах ищите вакансии с частичной занятостью — там есть специальные фильтры. В группах и каналах в социальных сетях тоже можно найти удаленную работу со свободным графиком — например, много вакансий оператора колл-центра и менеджера по продажам.

Есть и тематические группы и каналы, которые ведут рекрутинговые агентства. Если вы не нашли подходящей вакансии по специальности, напишите рекрутеру прямо в личные сообщения. Он обязательно вспомнит про вас, когда у него появится подходящая вакансия.

6. Используйте знакомства и нетворкинг

Если вы пишете пост в социальных сетях, тщательно подумайте над тем, как озвучить причину поиска подработки. Например, можно написать «‎появилось свободное время для новых проектов» — это звучит нейтрально и не вызовет подозрений, что вы не востребованы в нынешней профессии.

Другая тактика — составить список полезных людей и написать им лично в мессенджер. Вежливо представьтесь, если пишете незнакомому человеку, поясните в двух словах, почему решили обратиться именно к нему. Опишите свой опыт, добавьте ссылку на резюме.