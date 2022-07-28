В Республике Коми сотрудники Росгвардии провели периодическую проверку у работников охранных организаций

В Республике Коми сотрудники отдела государственного контроля территориального управления Росгвардии проверили частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

На территории Республики Коми в настоящее время осуществляют деятельность 4 негосударственных образовательных учреждений, на базе которых комиссией проводятся периодические проверки в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте и Печоре.

Сотрудники Росгвардии проверили теоретические знания нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность ЧОО и юридических лиц, оборот оружия и специальных средств, а также устанавливающих особенности, запреты и ограничения на их применение. Также росгвардейцами были проверены практические навыки применения огнестрельного оружия и специальных средств путем выполнения частными охранниками и работниками упражнений по стрельбе.

В настоящее время проверено 2569 работников, из которых 1503 – представители частных охранных организаций, 666 – ведомственных охран, 400 – иных юридических лиц. Периодическую проверку прошли более 1596 работников, более 976 признаны не пригодными к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и огнестрельного оружия.