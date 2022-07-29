В Коми судебные приставы и росгвардейцы наметили план совместных действий

В УФССП России по Республике Коми прошло рабочее совещание под председательством врио главного судебного пристава Республики Коми Максима Орлова и заместителя начальника по военно-политической работе Управления Росгвардии региона Сергея Андрющенко, на котором обсуждался план мероприятий по реализации в регионе соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и Федеральной службой судебных приставов.

В итоговом протоколе нашли отражение совместные действия территориальных органов федеральных ведомств, направленные на эффективное исполнение судебных решений и актов иных органов, обмен опытом в части предоставления государственных услуг и реализации полномочий административной юрисдикции, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов поведения и развитие служебно-прикладных видов спорта.

Сотрудничество предполагается и за рамками служебной деятельности. Речь идет об участии личного состава и членов семей в культурно-просветительских проектах, фестивалях и ведомственных конкурсах.