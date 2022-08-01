Судебные приставы Коми взыскали в бюджет с нефтяной компании почти 700 млн рублей

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании с усинского нефтедобывающего предприятия 670 млн рублей задолженности по налогам и сборам.

Установив имущественное положение должника, судебный пристав обратила взыскание на его имущественное право, в результате чего всю сумму долга на депозитный счет службы перечислил контрагент нефтяной компании, занимающийся производством топлива.

Кроме задолженности по налогам, в федеральный бюджет направлено больше 22 млн рублей исполнительского сбора. Напомним, штрафная санкция накладывается в случае удовлетворения требований исполнительного документа за пределами добровольного срока и составляет 7 % от суммы долга.