В Сыктывкаре под контролем пристава аварийное жилье изъято для муниципальных нужд

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство, обязывающее администрацию Сыктывкара изъять у горожанки недвижимость для муниципальных нужд и определить размер возмещения за жилое помещение.

Квартира, принадлежащая взыскателю на праве собственности, расположена в двухэтажном деревянном доме по ул. Маегова, признанном аварийным и подлежащим сносу. В соответствии с Жилищным кодексом РФ администрация столицы Коми обязана потребовать у собственницы жилых помещений снести их самостоятельно, а если это не будет сделано в установленный срок, изъять жилье и землю под ним для муниципальных нужд.

Требование о сносе, которое собственница квартиры исполнить не могла по объективным причинам, было направлено, а вот решение об изъятии недвижимости не принималось более двух лет. Мэрия ссылалась на отсутствие финансовой возможности для выкупа, однако суд усмотрел в этом нарушение прав гражданки и обязал муниципалитет довести дело до конца.

Самым трудоемким и длительным в процессе исполнения решения суда было заключение муниципального контракта по определению рыночной стоимости спорного и еще 151 подобного объекта. Судебный пристав контролировала все этапы работы.

Результатом исполнения судебного решения стал проект соглашения со взыскателем об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с размером возмещения, превышающим 2 млн 640 тыс. рублей.