Музыка Алексея Фомина: эффект полного погружения

Алексей Фомин — современный электронный музыкант, создающий музыку в стиле хаус, нью-эйдж и джаз. Приобрел широкую известность в 2018 году сразу же после выпуска своего первого альбома “Грустный дождь”. В этом же году начал активно сотрудничать с крупными звукозаписывающими студиями. Хотя его произведения редко можно услышать просто так, поклонники отмечают особую завораживающую атмосферу музыки и ее естественное, гармоничное звучание.

Биография музыканта

Алексей Сергеевич Фомин родился 20.12.1982 в Туле, в семье спортсмена (отец) и биохимика (мать). Музыкой молодой человек увлекался еще с детства, однако после окончания гимназии он поступает в машиностроительный колледж, а затем — отправляется на службу в армию. После службы Алексей устраивается на работу по специальности, но быстро понимает, что это не его призвание, и с головой уходит в создание собственной музыки. На его творчество огромное влияние оказали классическая музыка и произведения Таривердиева.

Альбомы и синглы

Всего Алексей Фомин выпустил 5 музыкальных альбомов:

Грустный дождь (2018)

Погружение (2018)

Поздняя осень (2018)

В быстром потоке (2020)

Improvisation. Relax (2020)

На пике популярности находятся такие недавние синглы, как “Картинки прошлого” (2020), “На взлете” , “Вечерний город” (2021) и “Вслед за ветром” (2022).



Особенности исполнения

Музыке Фомина с трудом можно отвести роль фонового звучания — она способна по-настоящему увлечь слушателя, порой даже вводя его в состояние некого транса. Композитор успешно справляется с собственной задачей — с первых же звуков синхронизировать слушателя с особой атмосферой музыки, и продолжать удерживать его внимание до самого ее окончания. Каждый отдельный сингл — это передача внутреннего состояния с помощью языка звуков. Вдохновение Алексей черпает из фильмов, книг и общения с другими харизматичными людьми.