Эксперты рассказали о роли науки в отношениях России и Казахстана

28 марта 2022 г. прошла онлайн-презентация тома «Казахи», вышедшего в рамках серии «Народы и культуры», издаваемого Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук. Издание стало результатом успешного сотрудничества российских и казахстанских исследователей, академических, вузовских и музейных центров двух стран.

Организаторы:

• Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (Москва),

• Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск),

• Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва (Нур-Султан, Казахстан)

• Экспертный клуб «Сибирь-Евразия».

Академик РАН, руководитель серии «Народы и культуры» Валерий Тишков (Москва) напомнил о предыстории создания коллективом авторов тома «Казахи», подчеркнув, что выходу в свет издания предшествовала большая работа исследователей многих научных центров, вузов и музеев двух стран.

Об особенностях работы специалистов разных научных отраслей и организаций России и Казахстана, особенностях привлечения данных полевых и архивных исследований рассказал директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Дмитрий Функ (Москва). Он подчеркнул, что в условиях наличия самостоятельных научных школ и дискуссий по многим актуальным вопросам этнической истории казахского этноса, коллективу авторов удалось создать целостное исследование, пронизанное общим видением принципиальных тем.

Важность выпуска тома отметила и заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва Наталья Калашникова (Нур-Султан).

С приветственным словом выступил исполняющий обязанности ректора Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва Дихан Қамзабекұлы (Нур-Султан). Он подчеркнул важность выпуска этого большого труда, который включает работу многих специалистов. Для Казахстана это большое событие, которое говорит об актуальности и перспективности межгосударственных научных проектов в сфере этнологии, археологии и других гуманитарных дисциплин.

Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, ответственный секретарь серии «Народы и культуры» Людмила Миссонова (Москва) напомнила о давней традиции изучения этнографии тюркских народов РФ; в этом смысле том «Казахи» стал закономерным результатом реализации потенциала научного сообщества, которое опирается на прочный фундамент российской и казахстанской науки. Примечательной чертой тома стало изучение не только этнографического прошлого, но и современной жизни казахов, с анализом религиозности, нынешних обычаев, территориальных особенностей.

Ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, профессор Новосибирского государственного университета, ответ. редактор тома «Казахи» Ирина Октябрьская (Новосибирск) рассказала о подготовке издания, которая объединила усилия многих авторов и организаций, отсюда и генерализованная база информации. В книгу включено много уникальных данных 20-30-х гг. 20-го века, которые при этом впервые введены в научный оборот. Принципиально, что исследование включало не только полевые материалы из Казахстана, но и других стран, где живут этнические казахи. В результате показано сочетание новизны и традиции за счёт вовлечения сведений от казахских диаспор. В результате, например, были отслежены многие обычаи, которые в самом Казахстане в силу разных причин были утрачены, но сохранились у казахов в других странах.

Участники онлайн-презентации подробно осветили различные аспекты подготовки издания: подбор иллюстраций на основе архивных фото- и других материалов, взаимодействие с региональными вузами, музеями и научными организациями не только в областях Казахстана, но и городах России, сотрудничество национальных археологических и антропологических школ, перспективы применения полученных знаний не только этнографами, историками и археологами, но и политологами и даже экспертами в сфере туризма.

Продолжая тему сотрудничества учёных и преподавателей двух стран профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Жарас Ермекбай обратил внимание на процессы интеграции образовательной среды: не только российские вузы открывают филиалы в Казахстане, но предполагается и создание отделений казахстанских университетов в РФ.

Онлайн-презентация тома «Казахи» собрала более 50 участников из Москвы, Нур-Султана, Новосибирска, Томска, Алматы и других российских и казахстанских городов.

Дмитрий Фролов