«Football Moms Cup» 2022 чествует участников и победителей соревнований!

Завершился 6-ой Всероссийский турнир среди футбольных мам! В главный женский праздник, 8 марта, в Центре Футбольной Подготовки «Восхождение» при поддержке Спорткомитета Санкт-Петербурга и Федерации Футбола встретились 16 команд из разных городов России! Среди них Москва, Казань, Боровичи, Колпино, Гатчина, Всеволожск, Ярославль, Владимир, Великий Новгород, Самара и, конечно же, Санкт-Петербург! Открывала соревнование шестикратная олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта СССР и России, Герой Российской Федерации и футбольная мама — Любовь Ивановна Егорова!

Традиционный «FOOTBALL MOM CUP» собрал более 160 участниц, устроивших праздничные «разборки» на футбольном поле. Символично, что именно в этот день дамы принимали поздравления с Международным женским днём. В течение всего игрового дня для них играла музыка, велись видео и фотосъемка, а на награждении были вручены призы, кубки и медали, огромный торт команде, занявшей 1 место и прекрасные цветы для прекрасных девушек. Атмосферу праздника отлично передали эмоции и впечатления от турнира. Сотнями улыбок было заполнено все пространство «Восхождения» и никто не уехал домой в плохом настроении!

Победители и призёры:

1 место — «Звезда» Санкт-Петербург;

2 место — «Всеволожск»;

3 место — «GirlPower» Казань.

Вот казалось бы, сколько мы разного футбола в своей жизни видели. От лиг любителей до Лиги Чемпионов, от детских порывов до взрослой хладнокровности. Думаешь, что ничего не может нас удивить. Но когда видишь, как наши с вами мамы бегают по бровке, кричат и подсказывают что-то своим подругам по команде, как переживают успехи и неудачи через слёзы и радость и как подают своим детям пример для подражания — все становится на круги своя. Тут ты и понимаешь, что футбол способен удивлять всегда.

Браво, дорогие мамы! Браво!

Ждём вас летом на открытом поле стадиона «Кировец»!

Заявки на летний Кубок футбольных мам можно присылать на почту info@voshojdenie.center или оставляйте на сайте https://footballmomcup.ru/