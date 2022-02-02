Названо место культуры и библиотек в мире цифровой революции

Об этом было сказано участниками Международного круглого стола «Культурно-просветительские проекты как ресурс межкультурной коммуникации в Центральной Азии». Он прошёл 28 января в Новосибирске в очном и онлайн форматах.

Актуальность проведения круглого стола связана со стремительными и противоречивыми изменениями в культуре и современных медиа под воздействием «цифровой революции». Традиционные институты культурной политики в настоящее время вырабатывают способы адаптации к новой реальности и практики взаимодействия с современной молодежью. В связи с возникающими вызовами необходим диалог профессионалов, работающих в этой сфере.

Организаторы мероприятия: Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (Новосибирск), Экспертный клуб «Сибирь-Евразия».

Среди участников — представители академических сообществ Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, библиотечные работники, сотрудники вузов.

Открывая мероприятие, директор ГПНТБ СО РАН Ирина Лизунова подчеркнула значимость и перспективность сотрудничества научных, образовательных и культурных учреждений евразийского пространства для сохранения и преумножения общего культурного наследия.

Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Тимур Рахманов рассказал о том, что власти республики большое внимание уделяют культурному строительству. Неслучайно в Узбекистане 2022 год объявлен Годом обеспечения интересов человека и развития махалли (традиционного самоуправления на низовом уровне, в том числе обеспечивающего культурное развитие жителей). Тимур Рахманов также представил книгу об уроженцах Узбекистана — героях Великой Отечественной войны.

Генеральный консул Республики Таджикистан в Новосибирске Ятим Давлатходжа напомнил о важности взаимодействия научных структур, вузов и учреждений культуры. Для Таджикистана это один из инструментов сохранения и укрепления двусторонних связей с Россией. Неслучайно руководство республики обращает самое пристальное внимание на эту сферу.

Профессор, руководитель департамента Центра по инновационному развитию науки и новых технологий Академии наук Республики Таджикистан Мамадшо Илолов (Душанбе, Таджикистан) посвятил выступление инновационным проектам. Таджикистан имеет давние традиции взаимодействия учёных разных стран. При этом уникальные природные условия способствуют тому, что исследователи могут проводить в республике совместные изучения по разным направлениям; географическое положение страны и богатая история дают возможность такой работы в сфере гуманитарных наук. Ярким примером этого могут быть астрономические исследования, которые начались в Таджикистане ещё в советское время и продолжаются ныне с участием учёных из разных стран.

Генеральный эксперт Научной библиотеки Назарбаев университета Пётр Лапо (Нур-Султан, Казахстан) обратил внимание на социальную роль библиотек. В современных условиях они выступают не просто книгохранилищами, а центрами формирования общего культурного фона, от образования до коммуникативных норм. Один из вариантов такой работы — библиотеки могут способствовать адаптации молодёжи к современным требованиям общества.

Заведующая кафедрой узбекского, русского, латинского языков Ташкентского педиатрического медицинского института, член Союза писателей Узбекистана Кавсар Турдиева (Ташкент, Узбекистан) на примере своей страны показала успешность современных просветительских проектов. Имея давние литературные традиции Узбекистан 21 века активно осваивает современные технологии, включая интернет-коммуникации, использование аудиокниг, праздников и фестивалей. Это позволяет сохранять богатое наследие прошлого и получать современное образование. Бережное отношение к национальным традициям при этом не мешает налаживать контакты с соседними странами. Важно отметить системный характер такой работы, что подразумевает поддержку властей различного уровня, образовательных структур, научных и общественных организаций.

Участники Международного круглого стола достигли договорённостей о необходимости реализации в будущем совместных проектов. Одним из них будет совместный проект ряда академических структур, вузов, библиотек и учреждений культуры России и стран Центральной Азии, направленный на формирование информационно-медийной культуры молодёжи.