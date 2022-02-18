Специалисты назвали пути сотрудничества библиотек России и Узбекистана

Об этом было сказано в ходе работы Международного круглого стола «Сохранение русского культурного наследия в Республике Узбекистан». Он прошёл 15 февраля в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои. Организаторами выступили Национальная библиотека Узбекистана им. Алишера Навои, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск) и Экспертный клуб «Сибирь-Евразия» (Новосибирск). В работе круглого стола приняли участие работники учреждений науки и культуры России и Узбекистана.

Проведение круглого стола актуально, поскольку в наши дни усиливаются международные контакты в научной и культурной сфере, активизируется взаимодействие вузов и академических исследовательских институтов Республики Узбекистан и Российской Федерации. Разнообразие форм такого сотрудничества требует новых средств коммуникаций. Немалую роль в этом играет русский язык, который остаётся важным инструментом общения на постсоветском пространстве.

В ходе круглого стола были рассмотрены такие темы, как реализация совместных проектов по сохранности русского культурного наследия в Республике Узбекистан; изучение собраний русскоязычной литературы в библиотеках и архивах РУз; внедрение инновационных образовательных программ; помощь просветительству; трансграничный обмен учебной и научной литературой.

Выступая с приветственным словом перед участниками круглого стола, директор Национальной библиотеки Узбекистана Умида Тешабаева отметила то внимание, что уделяет Правительство Республики реформированию информационно-библиотечной сферы. Подтверждением этому является утверждение Национальной программы развития и поддержки культуры чтения в 2020-2025 гг. Также она рассказала о базе данных редких изданий и рукописей, разработанной при Службе рукописей, уникальных и особо ценных изданий. «Коллекция старинных русских книг фонда составляют издания более 700 названий. Книги относятся к эпохе правления царя Алексея Михайловича Романова, Петра Первого, Екатерины Второй и императоров Павла Первого и Александра Первого. Если наиболее старинные и особо ценные издания датируются 1647 годом, то исторические книги и источники о России, где описаны археологические памятники искусства, — 1889 годом. Мы считаем проект очень важным, надеемся на колоссальные новшества и рассчитываем, что в богатом уникальном фонде исторических книг Национальной библиотеки Узбекистана вы найдёте много интересных и полезных источников, способствующих созданию планируемого сводного каталога русских книжных памятников, хранящихся в библиотеках и архивах Республики Узбекистан», — подчеркнула Умида Тешебаева.

Директор ГПНТБ СО РАН, доктор исторических наук Ирина Лизунова в своём докладе представила информацию о деятельности научно-технической библиотеки, о мероприятиях и проектах, организованных в рамках сотрудничества и о планируемой работе в целях изучения собраний кириллической книжности в древлехранилищах Республики Узбекистан, о составлении охранной описи и каталога книжных памятников славянской традиции.

Координатор образовательных программ по русскому языку представительства Россотрудничества Ирина Сульжина подчеркнула важность сохранения и развития культурного наследия. В этом смысле русский язык и русская книга играют большую роль как в Республике Узбекистан, так и вообще на постсоветском пространстве.

Исполнительный директор Экспертного клуба «Сибирь-Евразия» Сергей Козлов рассказал о роли советского наследия в становлении и развитии постсоветских независимых государств, о сотрудничестве в сфере образования, а также о возможности взаимодействия в сфере науки и культуры, предоставленной Российским фондом Президентских грантов и реализуемой Экспертным клубом «Сибирь-Евразия».

Также на круглом столе с докладами выступили директор информационного-библиотечного центра Мирзо-Улугбекского района Татьяна Алимходжаева, рассказавшая о рождении старославянской книги, и заместитель директора информационного библиотечного центра Юкоричирчикского района Ташкентской области Дилбар Абдукаримова, поделившаяся сведениями о формирование фонда литературы на русском языке.

В завершении круглого стола, посвящённого роли русского языка и русской книги в культурной жизни Узбекистана, состоялась открытая дискуссия. Её участники отметили важность сохранения русскоязычной книги как важного инструмента межкультурного взаимодействия. Взаимовыгодное сотрудничество библиотек и других учреждений культуры и науки Узбекистана и России в этой сфере будет продолжаться.

Остаётся добавить, что Международный круглый стол «Сохранение русского культурного наследия в Республике Узбекистан» вызвал интерес российских дипломатов. В нём принял участие первый секретарь посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Сергей Игнатенко.