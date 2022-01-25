В 2021 году в столице ввели рекордное число внебюджетных объектов образования

В минувшем году за счет внебюджетных источников в Москве было введено в эксплуатацию девять школ и 31 детский сад, что стало рекордом в новейшей истории города. Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, в 2021 году московским строителям удалось побить свой же рекорд 2020 года, когда было введено эксплуатацию 23 детсада и шесть школ.

«Такой результат стал возможен благодаря системной работе с застройщиками, которых мы всегда нацеливаем на своевременное обеспечение новой жилой застройки необходимыми объектами социальной инфраструктуры», — добавил он.

По словам Сергея Лёвкина, специалисты Департамента градостроительной политики города Москвы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти столицы, а также федеральными структурами — Росреестром, Росимуществом и другими, оперативно решают возникающие в ходе проектирования и строительства социальных объектов проблемные вопросы.

Таким образом, соработничество городских властей и представителей частных строительных компаний приводит к появлению комфортной и доступной городской среды, задачу по созданию которой ставит Мэр Москвы Сергей Собянин.

В качестве одного из примеров руководитель Департамента привел детский сад на 345 мест, который появился в конце прошлого года на юге столицы в районе Орехово-Борисово Южное по адресу: Ясеневая улица, дом 12, строение 4.

«Общая площадь здания составляет чуть более 6,5 тысяч квадратных метров. В трехэтажном корпусе, с одним подземным этажом, помимо групповых и игровых помещений будет функционировать музыкальный зал и два физкультурных зала, которые при необходимости будут объединяться в один. Кроме того, здесь предусмотрены помещения для различных кружков», — пояснил Сергей Лёвкин.

«На внутренней территории дошкольного учреждения оборудовано несколько игровых площадок и физкультурная площадка с покрытием из резиновой крошки», — добавил он.

Он напомнил, что в 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Ранее, Сергей Собянин осмотрел строящиеся школу и детский сад на Варшавском шоссе. По словам Мэра С. Собянина, на 2022–2024 годы запланировано строительство 134 новых зданий школ и детских садов.

«Большой жилой комплекс, несколько очередей строительства. И очень важно обеспечение его жителей социальными объектами — детскими садами, школами», — подчеркнул Сергей Собянин.