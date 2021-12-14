Жильцы новостройки на улице Дачной в Архангельске живут в промерзающих и подтапливаемых квартирах по вине застройщика

После вмешательства экспертов Народного фронта в Архангельской области застройщик обязался устранить нарушения, допущенные при строительстве многоквартирного дома на улице Дачной, 51, в Архангельске. Из-за некачественно выполненной герметизации плит перекрытия жильцы нескольких квартир на пятом и девятом этажах страдают от промерзания и протечек.

Многоквартирный дом на улице Дачной сдавали в несколько этапов начиная с 2019 г.: сначала – с пятого по седьмой, потом – восьмой и девятый и уже в этом году – с первого по четвертый подъезды. За недолгий период, прошедший с новоселья, жильцы нескольких квартир успели ощутить все недоделки строительства. Однако застройщик, компания «Интер-ТЕП», которая входит в группу «СМК», игнорировал все обращения граждан. Отчаявшись, жильцы дома написали в региональное отделение Народного фронта.

Выехав на место, общественники выявили, что в квартире № 210 при сильных морозах в одном из углов образуется конденсат. Это происходит из-за того, что в этом месте неправильно уложен утеплитель. Соответственно, дефект необходимо устранять, добираясь до утеплителя со стороны крыши. В квартире № 298 на приборе тепловизора четко видно, что в углах маленькой комнаты температура намного ниже, чем в остальной квартире. Собственник пояснил, что влага в углах появляется не только зимой, но и летом после дождей. Активисты Народного фронта отметили, что в жалобах жильцов имеется закономерность: недостатки выявились в узлах сопряжения совмещенной крыши с чердачным перекрытием.

Дальше экспертов пригласили в одну из квартир на первом этаже. Они зафиксировали, что из вентиляционного отверстия на кухне воздух не отводится, а наоборот, задувается в квартиру. При этом вентиляция в ванной комнате работает нормально. От безысходности жильцы просто заклеили вентиляционное отверстие листом картона.

«Конечно, мы осмотрели и территорию недавно возведенного дома. У нас большие претензии. Отвод дождевых вод с крыши устроен неправильно – вода вытекает прямо на тротуар. Но так как уклон тротуара в этом месте направлен к дому, вода не уходит, а скапливается у стены, а затем стекает в подвал дома. В результате подвал затопило в первое же лето после постройки дома. Разумеется, дело здесь не только в направлении уклона. Если бы он был направлен от дома, то затапливало бы тротуар и проезжую часть. Мнение экспертов однозначное: вода должна отводиться в ливневую канализацию, а если ее нет, то отвод воды необходимо организовать так, чтобы стоки не скапливались в подвале и на тротуаре. Также необходима работа над разводящими узлами в техподполье, проектировщикам стоит задуматься над эффективностью узлов», – сказал член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки Народного фронта «Жилье и городская среда» в Архангельской области Сергей Альбицкий.

В октябре текущего года глава областного центра и руководитель группы компаний «СМК» подписали инвестиционный контракт. Итогом его исполнения станет возведение 10 многоквартирных домов общей площадью 100 тыс. кв. м в округе Майская горка, в районе улицы Ленина. Объем капитальных вложений при реализации масштабного инвестпроекта «Квартал 152» составит не менее 5,6 млрд руб. Для застройки квартала будут привлечены и федеральные средства.

«Застройщик должен сделать определенные выводы. В обозримом будущем ему предоставлена возможность взяться за строительство целого квартала со всей необходимой инфраструктурой. Люди хотят заезжать в квартиры, где с потолка не будет капать вода, а вентиляция крутить в обратную сторону. При осмотре дома и территории на улице Дачной, 51, мы увидели, что качество построенного жилья оставляет желать лучшего», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров.