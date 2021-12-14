Народный фронт предложил властям Ненецкого автономного округа компенсировать оплату найма жилья педагогическим работникам бессрочно

Представители Народного фронта в Ненецком автономном округе обратились в региональный департамент образования с предложением проработать вопрос об исключении ограничений по срокам предоставления компенсации за наем жилья окружным педагогам.

Общественники пояснили, что для привлечения специалистов и в рамках социальной поддержки необеспеченным жильем педагогическим работникам, работающим в Заполярье, в первые пять лет работы из регионального бюджета предоставляется денежная компенсация за наем жилых помещений в размере от 10 до 15 тыс. руб.

«На сегодняшний день в округе существует потребность в педагогах и надеюсь, что наша инициатива будет поддержана, и данные изменения позволят не только привлечь молодых перспективных преподавателей в округ, но и удержать не только вновь прибывших к нам учителей, а также возможно заинтересовать остаться уже квалифицированные педагогические кадры, которые после пяти лет работы приняли решение покинуть арктический регион», – сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта, депутат Собрания депутатов в Ненецком автономном округе Александр Чурсанов.

В Ненецком автономном округе данная мера социальной поддержки, направленная на уменьшение дефицита кадров, действует для работников государственных общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций и преподавателей профессиональных образовательных организаций.