ОНФ предупредил россиян о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и раскрывают данные, позволяющие вывести с их счетов деньги, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Эксперт пояснила, что это работает в России уже несколько лет. Ранее такой способ применяли в основном «раздолжнители», лжеюристы и медцентры. Как отметила Лазарева, их жертвами, несмотря на широкую известность, ежегодно становятся десятки тысяч россиян. Причем злоумышленники все еще стремятся совершенствовать свои инструменты.

«Поэтому в последний год, действительно, все чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с кол-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», — рассказала Лазарева

По ее словам, усовершенствованная схема с использованием методов социальной инженерии учитывает психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами. Так, жертва уверена, что инструкции от оператора помогут решить проблему, избавиться от ненужных дорогостоящих подписок, вернуть деньги, увеличить размер ежемесячных выплат и пособий, подчеркнула она.

Помимо этого, если у человека не возникло никаких сомнений и подозрений при получении рассылки и он решил позвонить сам, то для его убеждения не потребуется лишних усилий — именно такой уровень доверчивости и нужен мошеннику, подчеркнула собеседница агентства. Этот способ дешевле «холодного» обзвона, а чистая прибыль от него значительно выше, подчеркнула Лазарева.