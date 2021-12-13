Народный фронт помог расчистить снег на крыше

В региональный исполком ОНФ Республики Коми пришла бабушка и попросила помощи расчистить от завалившего их дом снега. Она сказала, что узнала о команде «Молодёжки ОНФ» через других волонтеров города Сыктывкара.

Людмила Васильевна совсем одна ухаживает за своей мамой, которой уже девяносто лет. Хозяйство полностью лежит на ее плечах, и уборкой снега занималась самостоятельно, но в прошлом году сломала ногу, пришлось делать операцию на бедро и теперь ей не под силу эта работа.

Участники команды «Молодёжка ОНФ» в Коми помогали Людмиле Васильевне расчистить их дом и участок от завалов снега, откопать дорожку до бани, скинуть снег с крыш пристроек. Было приятно услышать её искренние слова благодарности команде за проделанную работу и помощь.