Финансовая грамотность и как распознать мошенников: третий сезон кампании «Расскажи бабушке»

Народный фронт совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ) разработали и запустили обновление социальной кампании по финансовому просвещению старшего поколения — «Расскажи бабушке». На сайте и на официальных страницах кампании появились новые памятки и видеоролики. Темой третьего сезона стала инвестиционная грамотность и распознавание мошенников. Постоянным партнером кампании традиционно выступает сеть МФЦ «Мои документы».

Кампания «Расскажи бабушке» стартовала еще в 2018 году для поддержки людей старшего поколения. Она основана на принципе обратного наставничества — дети и внуки делятся со своими родителями, бабушками и дедушками важной и полезной информацией об основных правилах финансовой безопасности.

За два года акцию поддержали 31 вуз, более 400 волонтеров финансового просвещения, «Молодежка ОНФ», активисты Народного фронта, более 30 некоммерческих организаций, работающих с пожилыми людьми. Анимированные ролики «Расскажи бабушке» демонстрируются на экранах 400 отделений МФЦ в 65 регионах России. Для пожилых людей подготовлено 3 тыс. печатных памяток и брошюр, для их родственников и волонтеров опубликованы специальные материалы в социальных сетях. В 50 пансионатах и учреждениях из 14 регионов, где проживают пожилые люди, прошли семинары и лекции по материалам кампании.

«Люди старшего поколения – самая уязвимая категория населения, которая нуждается в заботе и защите. Мы чаще всего сталкиваемся с нарушением прав именно пожилых людей. В последний год в адрес проекта «За права заемщиков» все чаще стали поступать обращения от родственников пожилых людей, которые стремясь увеличить свои скромные сбережения, становились жертвами псевдо-брокеров. Новый сезон кампании «Расскажи бабушке» мы решили посветить базовым правилам инвестиционной безопасности», – рассказала руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Идея акции в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения контентом, который в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности. Для того, чтобы сложная тема инвестиций была понятна молодежи и старшему поколению, эксперты Народного фронта и Ассоциации развития финансовой грамотности приняли решение изложить их с помощью перефразированных поговорок и пословиц.

На сайте и на официальных страницах кампании в соцсетях собраны памятки и алгоритмы самопомощи всех трех сезонов кампании, разработанные экспертами, кредитными правозащитниками по самым распространенным проблемам, с которыми могут столкнуться пожилые люди на финансовом рынке. Эти материалы можно распечатать и передать человеку, которому сложно воспринимать информацию в электронном формате. Также памятки и методички можно распространять среди тех, кто не обладает компьютерами и смартфонами.

Помимо методических пособий эксперты размещают на сайте и в отделениях МФЦ по всей стране образовательные видеоролики. Герои видео – дети. Они доступно и с юмором рассказывают о правилах безопасности, предупреждают об опасностях, которые могут грозить пожилому человеку. Для людей со слабым зрением на сайте размещены аудиоверсии роликов.

«Бабушки, дедушки – это наши родители, они часто заботятся о своих внуках – наших детях. Они нас слушают, доверяют нашим знаниям. Мы призываем всех и каждого присоединиться к нашему проекту и позаботиться о них», – подчеркнула Евгения Лазарева.