Акцию #МыВместе поддерживают студенты разных стран

К команде «Молодежки ОНФ» присоединяются все больше иностранцев из разных государств мира. Большинство из них в России получают образование или работают, а свободное время посвящают добровольчеству.

Накануне, в Международный день студентов, депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Законопроектом предлагается предоставить иностранным студентам возможность получить временное разрешение на учебу на срок шесть месяцев. Для этого нужно будет подтвердить факт обучения в институте и пройти дактилоскопическую регистрацию.

«Важно планомерно формировать такую образовательную среду, которая бы не зависела от территориальных границ. Наше образование всегда считалось одним из лучших в мире. И то, что в Россию с каждым годом приезжает все больше студентов из разных уголков мира, можно только приветствовать. Законом об особом правовом режиме для иностранных студентов также предусматривается, что в течение трех лет после окончания обучения иностранец может в упрощенном порядке получить вид на жительство. Кстати, в команде «Молодежки ОНФ» много иностранных студентов, и они сегодня являются активными участниками волонтерского движения #МыВместе. Это здорово. Потому что добро, как и образование, невозможно уложить в какие-то определенные рамки», – отметил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике, заместитель фракции «Единая Россия» в ГД, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Шериф Буаро из Сенегала приехал в Севастополь получить специальность по компьютерной безопасности. Про «Молодежку ОНФ» узнал от участников команды, они оказались соседями по общежитию. Волонтеры пригласили молодого человека поучаствовать в спортивных акциях. Постепенно он стал поддерживать и работу с подшефными, а сейчас активно включился в акцию #МыВместе.

«Про «Молодежку ОНФ» я услышал от сокурсников – увидел в коридоре общежития граффити с красивой птицей. Спросил у соседей, что это. Мне рассказали про снегиря, который является символом большой команды волонтеров. Мне понравилась идея бескорыстной помощи, времени у нас много, сил тоже, почему бы не помочь», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Севастополе Шериф Буаро.

Команде добровольцев Казани помогают студенты-медики из Ирака и Египта. Помимо работы с обращениями жителей по доставке лекарств и продуктов Аммар Сафаулдиин Хуссейн (Ирак) в качестве будущего врача общей практики оказывает содействие медперсоналу «красной зоны». В Республиканской клинической инфекционной больнице молодой человек дежурит не только днем, но и в ночные смены. Уход за больными, помощь врачам в проведении необходимых процедур и манипуляций входят в его ежедневные обязанности. Летом Аммар выезжал вместе с «Молодежкой ОНФ» в Якутию для ликвидации последствий лесных пожаров. Параллельно с помощью местному населению выполнял обязанности медика в полевом лагере добровольцев.

Студент Казанского медицинского государственного университета Незар Гаделкарим из Египта познакомился с командой «Молодежки ОНФ» во время обучения на общественных спасателей.

«За всю практику добровольчества мне больше всего запомнился выезд в приют для бездомных животных: там произошел пожар, и мы приехали восстанавливать помещения. Справились быстро, потому что работали сообща. Тогда я понял, что хочу остаться в команде и вместе работать в других направлениях», – поделился участник команды «Молодежки ОНФ» Незар Гаделкарим.

Волонтер из Нигерии Содия Айомипо Доркас учится в Воронежском государственном университете инженерных технологий. Вместе с «Молодежкой ОНФ» она навещает подшефных команды, привозит пожилым людям вещи первой необходимости.

«Я считаю, что добро всегда возвращается и в то же время передается по большой цепочке. Я помогла тебе, а ты поможешь другому, и в конце концов мне тоже кто-то поможет. Приятно видеть улыбки бабушек и дедушек – это и есть результат моей работы. Сразу тепло на душе», – рассказала волонтер Содия Айомипо Доркас.

Команда «Молодёжки ОНФ» работает в рамках акции #МыВместе с марта 2020 г. Помощь одиноким и пожилым людям добровольцы оказывают регулярно, вне зависимости от ограничений, связанных с пандемией. У волонтеров более 1,5 тыс. подшефных по всей стране.