Мониторинг ОНФ в Коми: В селе Нёбдино скоро будет новый ФАП

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми продолжают мониторинг строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в регионе. Хорошая новость из села Нёбдино Корткеросского района: там новый объект здравоохранения скоро откроет двери для местных жителей.

Мониторинг Народного фронта показал, что новый ФАП в Нёбдино почти готов: здание построено, технически подготовлено и внутренне отделано. Также на 100 процентов обустроена внешняя территория: оборудованы подъездные пути, стоянка для транспорта, тротуары, скамейки и даже высажены деревья – пять ёлок. Осталось завершить монтаж оборудования внутри объекта здравоохранения. Само оборудование тоже уже завезено.

«Результат в Нёбдино Корткеросского района на сегодня — положительный. Ответственные органы власти, застройщики и другие подрядные организации внимательно отнеслись к строительству и обустройству ФАПа в селе и, соответственно, нуждам местных жителей в части медицинской помощи. К сожалению, не по всем фельдшерско-акушерским пунктам, которые строятся в Коми, можно сказать в таком положительном ключе», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

Так, общественники в ходе мониторинга обнаружили, что новый ФАП в селе Колва Усинского района даже еще на начался строиться, а в поселке Бортом Сысольского района только приступили к постройке нового фельдшерско-акушерского пункта. По этим проблемам региональное отделение ОНФ обратилось в правительство Коми.

Напомним, в Коми ведется строительство 19 новых ФАПов. Согласно скорректированным планам, все они должны быть введены в эксплуатацию к 1 января 2022 г. Народный фронт в Коми следит за ситуацией.