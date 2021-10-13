Всероссийский марафон «Оставайся донором» помогает поддерживать запасы крови в клиниках страны

Из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом в ряде регионов усилены ограничительное меры. Участники «Молодежки ОНФ» решили поддержать медиков традиционным марафоном «Оставайся донором», который проходит с 11 октября совместно со Службой крови. Добровольцы привлекают к акции студентов, общественные организации и сотрудников ведомств, с которыми сотрудничает команда. Также в марафоне участвуют известные спортсмены, политики и представители шоу-бизнеса.

«Всероссийский донорский марафон стартовал на этой неделе и пройдет в 76 регионах страны. «Молодежка ОНФ» поддерживает донорское движение на протяжении всех четырех лет своего существования, а регулярные акции по сдаче крови и плазмы мы стали проводить с начала пандемии коронавируса, когда число постоянных доноров в стране сократилось. С тех пор участники команды сдают кровь как в дни марафона, так и не привязываясь к какой-то конкретной дате. Вместе с «Молодежкой ОНФ» акцию поддержали известные спортсмены, телеведущие, популярные исполнители, деятели культуры, политики и общественники. В 2020 году несмотря на пандемию коронавируса участниками донорских марафонов стали 175 тысяч человек», – отметил депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Так, команда в Краснодарском крае организовала донорскую акцию совместно с мотоклубом «Ночные волки». Перед сдачей крови участники провели автомотопробег по городу. А после процедуры все доноры приняли участие в викторине.

«Едем мы специально на мотоциклах, чтобы привлечь внимание жителей к донорскому движению. Подключаем также автомобилистов. Мы регулярно поддерживаем акцию Службы крови и «Молодежки ОНФ». Я, например, сдаю кровь уже шестой раз», – рассказал участник клуба «Ночные волки», донор Александр Антонец.

«Молодежка ОНФ» в Оренбурге провела донорский марафон совместно с сотрудниками подразделений специальной пожарной охраны. Волонтеры сдали кровь со Специальным управлением ФПС № 31 МЧС России.

Марафон «Оставайся донором» поддержали и добровольцы Югры. В очередной раз участники «Молодежки ОНФ» пополнили запасы крови отделения переливания крови ОКБ в Ханты-Мансийске.

«У меня это уже шестая донация. Кровь сдаю с 18 лет. Первый раз сильно переживал, а сейчас это уже обычное дело», – поделился участник команды «Молодежки ОНФ» в ХМАО Боймухамад Гафуров.

В Чечне акция прошла на Республиканской станции переливания крови. Добровольцы «Молодежки ОНФ» здесь частые гости. Будучи регулярными донорами, они каждый раз привлекают к марафону новых участников – студентов, общественников и всех неравнодушных жителей. Благодаря совместной работе по расширению донорского движения медикам региона удается не только не допустить нехватки донорских компонентов, но и увеличить количество заготовленного материала.

«Республиканская станция переливания крови обеспечивает донорским материалом 26 медицинских организаций. Ситуация по донорству крови в Республике стабильная, мы не допускаем нехватки каких-либо компонентов. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году у нас на 11% увеличилось число донаций, а в сравнении с 2019 годом возросло количество заготавливаемой крови на 2%. «Молодежка ОНФ» – наши надежные помощники. Во многом благодаря волонтерам у нас появляются новые регулярные доноры. Большое спасибо за помощь!» – сказала заведующая отделом комплектования донорских кадров Республиканской станции переливания крови Мадина Атбиева.

Получить полную информацию о донорстве с рекомендациями и противопоказаниями можно на сайте https://yadonor.ru/ или https://www.оставайсядонором.рф.