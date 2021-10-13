Активисты Народного фронта в Коми обратили внимание властей на «Дырявую дорогу» Коччойяг — Слудка

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми по итогам рейда направили обращение в администрацию Сыктывдинского района с просьбой привести в нормативное состояние дорогу Коччойяг — Слудка и взять на контроль движение большегрузных автомобилей на этой трассе. Общественники также попросили ГИБДД провести проверку дороги на соответствие нормативам безопасности. Местные жители бьют тревогу и жалуются, что перевозка тяжелых грузов при добыче полезных ископаемых и лесозаготовках привели к плачевному состоянию дороги.

Люди давно обращают внимание властей на транспортную проблему данной трассы, которая обеспечивает доступностью не только населенные пункты Сыктывдинского, но и соседнего Усть-Вымского района в Коми. Но пока действенные меры не принимаются. Граждане прозвали эту транспортную артерию «Дырявой дорогой».

«По трассе Коччойяг – Слудка каждый день ездят грузовики. Дорога разбита. А между тем, это единственный путь не только для пяти деревень Сыктывдинского, но и 13 деревень Усть-Вымского района. Асфальт здесь был положен в 1985 году, но с тех пор не было капитального ремонта»,- отмечают жители в социальных сетях. Эксперты ОНФ в Коми побывали на месте события и зафиксировали ненадлежащее состояние дорожного полотна.

В то же время есть и обнадеживающие новости, так или иначе связанные с этой дорогой. Недавно жители возмутились планами вырубки участка леса в районе расположенного у трассы поселка Язель под разработку очередного карьера, откуда будут курсировать большегрузы. Местные жители обратились к республиканским властям с просьбой остановить планы по добыче полезных ископаемых. Власти оперативно отреагировали.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил жителям, что вырубать лес вблизи населенных пунктов он категорически запрещает, потому что лес для жителей республики — это кормилец. Руководитель региона дал поручение министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми разобраться в ситуации и найти компромиссное решение, чтобы интересы жителей стояли на первом месте.

«Региональное отделение ОНФ в Коми призвало республиканские власти также положительно отреагировать и помочь жителям района в решении проблем с дорогой Коччойяг – Слудка, которая страдает от большегрузных автомобилей. У Сыктывдинского района наверняка не хватает ресурсов на полноценный ремонт трассы, только и остается на «латание дыр», — прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Александр Смирнов.

Есть еще положительная новость – начался ремонт дороги Зеленец-Парчег. Дело в том, что эта трасса находится рядом: как и дорога Коччойяг – Слудка она примыкает к магистрали республиканского значения Сыктывкар-Ухта. Ранее жители и общественники неоднократно поднимали вопрос о ремонте пути до Парчега, где проходит школьный автобусный маршрут. Общими усилиями вопрос сдвинулся с мертвой точки. В 2021 г. на ремонт 11 самых разбитых участков дороги выделили 25,5 млн. руб. за счет субсидий республиканского бюджета и средств муниципального района. Общественники зафиксировали – работы идут полным ходом.

«Так сложилось, что Народный фронт в Коми часто обращает внимание на дорожные проблемы в Сыктывдинском районе. Это немудрено. Район не отдаленный, здесь много населенных пунктов, много жителей, а вот дороги — подводят. Эксперты ОНФ считают, что властям пора обратить особое внимание на решение этого вопроса», — добавил Смирнов.