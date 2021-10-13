Представители Народного фронта получили руководящие посты в 15 рабочих органах Госдумы VIII созыва

Государственная дума VIII созыва на своем первом заседании определила составы комитетов и комиссий и назначила их руководителей. 24 представителя Народного фронта, избранные депутатами, получили руководящие посты в парламенте страны.

«Успех представителей общественных организаций на выборах депутатов Государственной думы, а сюда входит не только Народный фронт, но и наши партнеры по движению «Мы вместе» и другие структуры гражданского общества, показывает, что избиратели высоко оценивают открытую и честную позицию в отстаивании своего мнения. У людей востребовано конструктивное стремление общественников находить эффективные решения, действовать, решать проблемы. И то, что представители Народного фронта вошли в руководство почти половины комитетов Госдумы, – это большая ответственность и возможность проявить свои лучшие качества на благо развития страны.

Все они высочайшие профессионалы с богатым жизненным опытом, глубоким знанием проблем разных регионов, профессиональных сообществ и социальных групп. Я уверен, что наши коллеги сделают все возможное, чтобы эффективно решать задачи, поставленные президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным», – заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Так, председателем комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений стала член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. Ее первым заместителем – заместитель руководителя Исполкома Народного фронта по региональной работе Артем Бичаев, а заместителями – член Центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова и руководитель проекта ОНФ «Поиск» Олег Леонов.

Заместитель председателя Центральной ревизионной комиссии ОНФ Владимир Гутенев стал председателем комитета по промышленности и торговле.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева стала первым заместителем председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич – первый заместитель председателя комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Заместителем председателя комитета стал член ЦШ ОНФ Михаил Киселев.

Заместителем председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству стал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

Координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая стала первым заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов стал первым заместителем председателя комитета по культуре.

Посты заместителей председателя комитета по просвещению получили сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских и член регионального штаба ОНФ в Дагестане Нурбаганд Нурбагандов.

Заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды стал Александр Коган, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология». Также пост заместителя в этом комитете получила руководитель регионального исполкома в Свердловской области Жанна Рябцева.

Заместителями председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры стали член Центрального штаба Народного фронта Наталья Костенко и председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ» Сергей Кривоносов.

Заместителем председателя комитета по аграрным вопросам стала член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина.

Член Центрального штаба ОНФ, Герой Советского Союза Валентина Терешкова – председатель комиссии по вопросам депутатской этики.

Продолжат работу в Госдуме нового созыва координатор Бюро расследований ОНФ Антон Гетта (заместитель председателя комитета по защите конкуренции) и член регионального штаба ОНФ в Томской области Татьяна Соломатина (заместитель председателя комитета по охране здоровья).

Посты первых заместителей председателя комитета по обороне получили сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Андрей Красов и член Центрального штаба ОНФ Алексей Журавлев; заместителем в том же комитете выбран член регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Юрий Швыткин.

Всего представители Народного фронта заняли руководящие посты в 14 комитетах и одной комиссии Государственной думы VIII созыва. Всего по итогам прошедших выборов мандаты получили 44 кандидата, представляющих ОНФ.