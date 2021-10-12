Представители Народного фронта победили на выборах депутатов Государственной Думы и региональных парламентов

Первое заседание Государственной Думы VIII созыва состоится 12 октября. По итогам прошедших 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы мандаты получили 44 кандидата, представляюших Общероссийский народный фронт. Среди впервые ставших депутатами — сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, заместители руководителя Исполкома ОНФ Артем Бичаев и Игорь Кастюкевич, руководитель регионального Исполкома в Свердловской области Жанна Рябцева, руководитель проекта ОНФ «Поиск» Олег Леонов.

На выборах в законодательные собрания субъектов РФ депутатами избрано 77 кандидатов от Общероссийского народного фронта. Большое число кандидатов от ОНФ также избрано в горсоветы административных центров субъектов РФ и другие представительные органы местного самоуправления.

Напомним, о необходимости участия в выборах кандидатов-общественников неоднократно говорил Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин. В частности, на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» он заявил: «Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе открытой, не деструктивной, а открытой, честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперёд. Это чрезвычайно важно, это востребовано, и это нужно делать… Я всячески поддерживаю эту идею, переговорю и с руководством «Единой России», готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных политических спектров, для того чтобы они обратили на это внимание.

Позднее, выступая на съезде «Единой России», Владимир Путин отметил: «Очень важно, что вы открываете путь в политику для участия в работе по самым востребованным направлениям развития волонтерам, активистам Общероссийского народного фронта, других структур гражданского общества».