Бюро расследований ОНФ предложило подключить региональные Министерства здравоохранения к сфере школьного питания

Главный педиатр или диетолог региона должен решать, чем кормить детей в школьной столовой. Об этом заявил на I Всероссийском Форуме классных руководителей Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований ОНФ.

В прошедшие выходные в Москве стартовал I Всероссийский форум классных руководителей, который объединил более 1000 участников, еще 50 000 педагогов присоединились к участию онлайн. Мероприятие организовано Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Образовательная программа форума включила темы воспитательной работы, психологии, информатизации, инклюзивного и семейного образования, здоровьясбережения. О школьном питании и ответственности за его организацию классным руководителям и участникам круглого стола «Школа: территория здоровья» рассказал Валерий Алексеев.

«По итогам проведенных исследований, региональные органы здравоохранения, главные педиатры и главные диетологи региона практически не участвуют в организации питания в школах и детских садах. Сейчас меню формируется в соответствии с техническими возможностями и нормами санитарного благополучия. Но питание в школе должно носить компенсирующий характер. В каждом регионе есть своя специфика, в зависимости от которой детям необходимо выстраивать меню. Об этом прекрасно знают педиатры и диетологи, которые видят соответствующую статистику. Именно исходя из этого должно строиться организованное питание в детских коллективах разных регионов: в одном не хватает определенных витаминов, в другом необходимо повысить калорийность пищи. Директор школы решить этот вопрос без участия врачей не способен», — рассказал Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований ОНФ.

Никого из собравшихся за круглым столом тема питания не оставила равнодушным. Татьяна Буцкая, координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» рассказала, что ей, как врачу-педиатру, тема здоровья особенно близка. «Статистика разная, но мы видим детей, которые приходят в школу с лишним весом. И этих детей у нас на глазах становится больше. Не случайно ожирение и сахарный диабет называют «цунами XXI века». Это огромная проблема. К сожалению, она берет начало в раннем детстве. И к еще большему сожалению, в школу приходят дети уже из детского сада с такими проблемами. Поэтому для сохранения и укрепления здоровья детей необходимо прививать привычки к здоровому образу жизни в процессе их взросления», — отметила Буцкая.

Школьным питанием Бюро расследований занимается с 2017 года. За четыре года раскрыты десятки картелей в поставке питания по всей стране, проведены всероссийские опросы родителей, подготовлены доклады в Правительство РФ и сформулированы предложения по усовершенствованию законодательства.

Напомним, что Народным фронтом совместно с Минпросвещения России при поддержке Фонда Росконгресс 1 сентября 2020 года запущена горячая линия «Школьный завтрак». За учебное время поступило порядка 8 тыс. обращений, из которых сформировано около 3 тыс. инцидентов. 90% случаев закрыто, т.е. родители подтвердили положительное изменение ситуации после обращения на горячую линию. Все обращения регулярно рассматриваются на оперативном штабе Минпросвещения России и ОНФ.

По любому вопросу, связанному с обеспечением питанием в школе, можно обратиться по единому бесплатному номеру: 8 (800) 200-34-11 или оставить соответствующий сигнал на сайте.