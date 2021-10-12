Народный фронт запускает горячую линию по газификации

При поддержке Правительства Российской Федерации Народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры открывает горячую линию по социальной газификации. Позвонив по номеру 8(800)200-34-11, граждане смогут получить актуальную информацию о том, как подать заявку на социальную газификацию, входит ли населенный пункт в программу и какая часть работ по подключению является бесплатной.

«На горячую линию граждане могут обратиться и получить исчерпывающие ответы на вопросы, которые возникают из-за проблем, связанных с газификацией в их населенных пунктах, на конкретных участках и придомовых территориях. Несмотря на то что Минэнерго очень подробно информирует граждан о текущих условиях газификации, вопросы все равно остаются и мы готовы на них ответить», – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

Кроме того, граждане смогут рассказать о недостатках в процессе газификации: задержке сроков рассмотрения заявок, стоимости работ внутри границ земельного участка заявителя, тарифах за потребляемый газ, поверке газоиспользующего оборудования.

Обращения будут направлены в профильные органы власти. Народный фронт проконтролирует сроки и качество ответов на них. Обратная связь от граждан также войдет в отчет по реализации поручения главы государства и в доклад Правительству РФ для оперативного реагирования.

«Мы все понимаем, что, несмотря на экспертную работу Минэнерго и Минцифры, условия не идеальны. И граждане могут на конкретных примерах показать нам, где программа некорректно работает. Мы соберем обращения, направим их в курирующие органы и положим в доклад президенту. Уверен, все вопросы будут оперативно решены», – добавил Горбунов.

Проведенный ОНФ в начале этого года мониторинг показал, что в регионах цена подключения варьируется в разы в сопоставимых условиях. Благодаря решению Президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина о доведении газа до границ участка без привлечения средств граждан несправедливость, ранее озвученная ОНФ, для многих граждан будет решена.