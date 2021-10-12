ОНФ: Игра на бирже всегда несет высокий риск потери всех денег

В России возрастает интерес граждан к криптовалютам и биржевым операциям. На фоне снижения ставок по вкладам, которые едва покрывают рост инфляции, потребители стремятся не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их. Поэтому получение внушительного гарантированного пассивного дохода многим кажется привлекательным. Однако в подобных рекламных сообщениях никто не упоминает о рисках, пояснила в комментарии агентству РИА «Новости» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Игра на бирже и операции с ценными бумагами могут приносить весомый доход, но и риски потери всех денег в этой сфере кратно выше. И уж, конечно, ни один легальный трейдер или брокер не будет гарантировать стабильный высокий доход. Обещать ежедневные выплаты могут только мошенники», – предупредила эксперт.

Еще одним признаком мошенничества можно назвать полное отсутствие информации о лицензии трейдера и других разрешительных документов от контролирующих органов. «Поэтому с большой долей вероятности можно сказать о том, что многие источники сообщений о легких и быстрых деньгах обладают всеми признаками мошенничества, а иные каналы, которые такую информацию распространяют, просто считают, что «деньги не пахнут», – добавила Лазарева. Она предупредила, что по факту их вряд ли удастся привлечь к какой-то ответственности. Об этом свидетельствует правоприменительная практика.

«С момента запуска платформы «Мошеловка» к нам ежемесячно поступает несколько десятков обращений с сообщениями о трейдерах-мошенниках, предлагающих заоблачный пассивный гарантированный доход, которые отнимают у своих жертв не только сбережения, но и заемные средства. В процессе «игры на бирже» у таких «волков с Wall Street» всегда и гарантированно случаются какие-то препятствия. От них регулярно приходят сообщения, что нужно еще немножко доплатить, чтобы вывести больше денег. Заканчиваются все эти финансовые чудеса, к сожалению, всегда одинаково – никакого дохода и в лучшем случае потеря сбережений. В худшем – долги на сотни тысяч, а иногда и на миллионы рублей», – констатировала Лазарева.

«Основными каналами рекламирования этих трейдеров наши заявители и волонтеры называют Telegram и Instagram. Всю информацию мы аккумулируем и передаем правоохранителям, в Роскомнадзор, Банк России и Прокуратуру РФ», – заключила эксперт.