ОНФ проводит мониторинг социальных выплат

Общероссийский народный фронт начал мониторинг обеспеченности малоимущих граждан с детьми социальными выплатами на детей, а также выплат женщинам, вставшим на наблюдение в медицинские организации в ранние сроки беременности.

С 1 июля текущего года в России производятся новые выплаты малоимущим семьям, где остался единственный кормилец, и ежемесячное пособие женщине из малоимущей семьи, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

ОНФ проверит, как осуществляются эти выплаты.

Сроки проведения мониторинга: с 13 по 25 октября 2021 года.

Ссылка на опрос: https://nk.onf.ru/surveys/Social_support_measures

Принимая участие в опросе, Вы вносите личный вклад в повышение социальной защиты населения, доступности и качества оказания социальных льгот.

Опрос проводится анонимно, однако при желании Вы сможете оставить свои контактные данные в соответствующих разделах опроса.

Напомним, Президентом РФ Владимиром Путиным поручено Общероссийскому народному фронту проконтролировать исполнение перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. от 2 мая 2021 г. № Пр-753, в том числе, в части обеспечения малоимущих семей с детьми дополнительными выплатами.

Согласно поручениям, с 1 июля текущего года в России будут производиться новые выплаты малоимущим семьям, где остался единственный кормилец, и ежемесячное пособие женщине из малоимущей семьи, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.