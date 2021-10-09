ОНФ: Врачи вынуждены дублировать электронные документы в бумажном виде

В цифровизацию здравоохранения вложено уже минимум 50 миллиардов рублей, но до сих пор электронный документооборот медицинских выписок, историй болезни, результатов обследований работает далеко не во всех регионах и, главное, почти совсем не работает между регионами. Отправляясь на консультацию в столичные медцентры, пациенты из других городов по-прежнему вынуждены запасаться горами медицинской макулатуры. Об этом шла речь на «круглом столе», организованном ОНФ под председательством знаменитого доктора и общественного деятеля Леонида Рошаля. Об этом сообщает «Российская газета».

В России цифровизация здравоохранения проводится в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ», на перевод в «цифру» планируется потратить около 170 млрд рублей до 2024 года. Программа цифровизации должна охватить не только всю государственную медицину, но в идеале и частные клиники, и смежные с ней области.

Но сейчас из-за тотальных нестыковок врачам приходится проделывать двойную работу: внутри своего учреждения электронные документы используются успешно, но каждый выход во внешний мир требует предъявления бумажной копии, которую должен сделать тот же доктор, тратя на это и нервы, и время.

В ОНФ подготовили много предложений по совершенствованию цифрового контура в здравоохранении. Например, сейчас упор в системе делается на медучреждение. Но в идеале доступ в базу данных должен получить врач — и не только с рабочего компьютера в рабочие часы, но и в любой момент с личного гаджета — планшета, мобильного телефона.

Сейчас разрозненность информационных систем сохраняется не только в географическом плане — между регионами, но и между ведомствами. Например, школы и детсады не принимают электронные справки и данные, а школьные врачи не имеют доступа к данным о своих пациентах-школьниках.

«Переход должен быть умным, — отметил Леонид Рошаль. — Есть продвинутые учреждения в плане цифровизации, и нужно сопрягать их программные продукты, надстраивая необходимые структуры для создания единого для страны цифрового пространства».