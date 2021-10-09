Народный фронт в Коми добивается ремонта разбитых лестниц в Ухте

В Ухте после обращения регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми местные власти начали восстанавливать разбитые пешеходные лестницы на общественных территориях города. Работы начались с ремонта лестницы у дома № 1 на улице Советской, ведущей к Ухтинскому межтерриториальному родильному дому, которую общественники признали самой опасной.

Ранее по жалобам граждан активисты ОНФ провели мониторинг и составили рейтинг самых потенциально опасных лестниц на общественных территориях, ведущих к социальным учреждениям в Ухте. Самой опасной оказалась лестница на улице Советской. После обращения общественников к местным властям первый заместитель руководителя администрации Ухты Петр Артемьев сообщил о том, что организован комиссионный осмотр лестниц и приняты планы по их ремонту. Активисты Народного фронта в Коми убедились, что планы активно воплощаются в жизнь.

В первую очередь идет ремонт самой опасной лестницы, которая ведет к родильному дому. Работы организованы муниципальным казенным предприятием «Ухтаспецавтодор». Стоимость восстановление пути к лечебному учреждению – более 1,5 млн руб. По плану объект доложен быть сдан до 31 октября 2021 г.

К этому же сроку должны быть завершено восстановление двух других опасных лестниц из антирейтинга общественников — между домами №34 и №36 по проспекту Ленина и к дому №17 на проспекте Космонавтов. Общая стоимость работ по ремонту лестниц в 2021 г. – порядка 4 млн. руб.

Остальные лестницы из антирейтинга власти Ухты пообещали отремонтировать в следующем году.

«ОНФ в Коми с участием самих жителей проконтролирует сроки и качество ремонта лестницы к Ухтинскому межтерриториальному родильному дому, а также других лестниц, которые местные власти обязались восстановить в этом году. Главное, что работы движутся. Говоря медицинским языком: есть положительная динамика. Сейчас важно, чтобы все взятые обязательства были доведены до конца, в том числе по ремонту ненадлежащей пешеходной лестничной инфраструктуры в следующем году. Народный фронт продолжит общественный мониторинг этого вопроса», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

Напомним, жители Ухты давно бьют тревогу по причине плачевного состояния лестничных объектов в городе. Терпение горожан лопнуло в июле 2021 г. – они стали собирать подписи под петицией к властям. За поддержкой люди обратились в Народный фронт.