Активисты Народного фронта расширяют проект «Про неё» в Коми

Региональное отделение Народного фронта в Коми совместно с партнерами расширяет проект «Про нее» для поддержки женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Общественники организовали поддержку не только мамам, но их детям. На площадке ОНФ прошел развивающий тренинг с подростками из таких семей. Одновременно с этим общественники организовали очередную оздоровительную акцию для женщин – бесплатное посещение СПА- салона.

«Мы играли, разговаривали о жизни, смотрели друг другу в глаза и делали друг другу комплименты. Легко ли это? Это очень нелегко! Но ребята не сбежали, а наоборот, включились в процесс, слушали о себе хорошие слова и пока смущались немного. В этом и задача — раскрывать потенциал ребят и их способности. И у нас все получится!», — поделилась о тренинге с детьми партнер проекта, психосоматолог Алена Михайлова.

Участники проекта рассказали, что женщина не отделима от своего ребенка, поэтому поддержку, в том числе психологическую, важно оказывать всем вместе.

Так, ранее общественники вместе с «Союзом отцов» оказали помощь молодой маме Евгении Миллер — научили ее шестилетнего сына Олега кататься на велосипеде. Одновременно с тренингом для детей-подростков активисты ОНФ в Коми провели очередную акцию красоты и здоровья для самих мам.

«Постоянный социальный партнер, индивидуальный предприниматель Татьяна Гимадеева вновь выдала 10 сертификатов на оздоровительные и косметические услуги своего салона. Женщина у нас сильное существо, а женщина, которая воспитывает ребенка с особенностями здоровья крайне обделена в свободном времени. Проект «Про нее» направлен именно на то, чтобы женщины находили возможности укрепить свое здоровье, смогли поработать над своей внешностью, чтобы они просто смогли расслабиться», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Государственного Совета Республики Коми Елена Иванова.

В рамках проекта общественники побывали в гостях и познакомилась с удивительной многодетной мамой, воспитывающей ребенка с ОВЗ – Дарьей Казаковой. Она отметила, что женщине очень важно уделять внимание себе и это получается тогда, когда она ощущает поддержку.

«Общаясь с таким человеком, понимаешь – в жизни нет нерешаемых проблем!», — добавила Иванова.

Проект «Про нее» был запущен в ноябре 2020 г., чтобы поддержать женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В проекте реализуются два основных блока: «Передышка» (культурно-досуговые мероприятия: мастер-классы, встречи с психологами, модные дефиле, фотосессии, тематические прогулки, экскурсии и пр.) и «Ступени» (профессионально-образовательные мероприятия для профориентации, повышения квалификации, освоения новых профессий и пр.). Уникальность проекта «Про нее» – в его комплексном подходе: женщинам, объединенным одной проблемой, часто не хватает общения, возможности для реализации собственного потенциала, получения новых знаний.

Коми к проекту «Про нее» присоединилась весной 2021 г. и уже более 50 женщин республики получили поддержку.