Народный фронт и Минэкономразвития обсудили успешные практики поддержки самозанятых в регионах страны

ОНФ совместно с Минэкономразвития проанализировали опыт 85 регионов РФ по оказанию государственной поддержки самозанятых граждан. Это собственные инициативы субъектов, которые реализуются за счет регионального бюджета. Участниками круглого стола стали представители администраций регионов, реализовавших самые масштабные и эффективные меры поддержки: Москва, Ленинградская, Липецкая и Мурманская области, а также Пермский и Краснодарский края.

«Народный фронт создал портал samo-zanyatost.ru. Там самозанятые, которых сейчас уже более 3 миллионов человек, могут задать любые вопросы. Многие спрашивают, как оформить налоги, пенсию и какие есть меры поддержки. Мы изучили передовые практики в регионах, которые по собственной инициативе придумали различные мероприятия: конкурсы, гранты, субсидии и многое другое. Задача – рассказать самозанятым, какие мерами они могут воспользоваться, а также чтобы регионы узнали о проектах друг друга, переняли лучшие кейсы и смогли внедрить их на своей территории», – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала, что ранее порядка 40% самозанятых не имели легальных доходов. Кроме того, теперь половина самозанятых совмещают основную работу с самозанятостью. «То есть инструмент самозанятости позволяет легально вести деятельность и совмещать основную работу с подработкой», – рассказала она.

Также замминистра подчеркнула роль ОНФ в развитии самозанятости. «Народный фронт имеет возможность осуществлять обратную связь как с отдельными гражданами, так и с различными группами, категориями предпринимателей. Самозанятость как новый инструмент нуждается в ежедневном контакте и внимании, так что роль ОНФ здесь очевидна и незаменима», – добавила Илюшникова.

Затем на круглом столе выступили представители администраций в регионах, которые рассказали о своих мерах поддержки. Интересные региональные практики уже реализованы в Мурманской, Ленинградской, Липецкой областях, Краснодарском и Пермском краях, а также в Москве. Среди них: создание бизнес-инкубаторов, льготных условий для работы с маркетплейсами, выделение грантов на конкурсной основе, программы обучения самозанятых, в Липецкой области провели даже реалити-шоу. Также в число передовых практик вошли: реклама с разъяснением условий работы на общественном транспорте в формате креативного проекта, портфель самозанятого с набором услуг для продвижения, проект губернаторского стартапа и акселераторы для самозанятых.

Выступили на круглом столе и самозанятые, которые уже воспользовались перечисленными мерами поддержки. Так, Анастасия Гордеева из Краснодара приняла участие в проекте «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Она хотела заниматься продажей бижутерии собственного производства. При этом Гордеева рассказала, что у нее возникли трудности с расчетом необходимой суммы займа для финансирования бизнеса, решить проблему ей помог наставник проекта. В результате на сегодня освоено 50% стоимости займа, и в ноябре девушка планирует запускать своей проект.

Арсений Беленький отметил, что предоставление одной финансовой помощи без сопровождения не столь эффективно, потому что неопытному человеку трудно сориентироваться и грамотно ею воспользоваться. «Поэтому инструмент наставничества крайне важен», – констатировал он.

Кроме того, он напомнил, что самозанятость не сказывается отрицательно на размерах пенсии. И если раньше считалось, что самозанятость необходима только таксистам или курьерам, то сейчас ее выбирают представители абсолютно разных профессий. Так, по последним данным УМФС, как самозанятые зарегистрировались 2600 моделей, 2 тыс. кузнецов, 1 тыс. человек, занимающихся переработкой отходов, 1400 диетологов, около тысячи гувернанток. Также очень популярна самозанятость среди представителей творческих профессий: певцов, артистов и даже тиктокеров.

В заключение Арсений Беленький отметил, что Народный фронт и дальше будет поддерживать регионы, которые придумали собственные инициативы для поддержки самозанятых, и рассказывать о них на территории всей страны.

Его поддержала и Татьяна Илюшникова. Она предложила регионам прислать более детальное описание инициатив, не исключив, что какие-то меры потом могут использоваться в качестве федеральной поддержки. «Кроме того, мы готовы обрабатывать, собирать информацию на федеральном уровне и передавать ее в регионы, чтобы у вас линейка инструментов и возможностей была шире», – резюмировала замминистра Минэкономразвития.