ОНФ: Приставы будут заняты не столько поиском нарушителей, сколько выполнением поставленных Минюстом показателей по штрафованию

Эксперты проекта Народного фронта «За права заемщиков» скептически оценили новый подход к оценке эффективности надзора Федеральной службы судебных приставов (ФССП), указанный в проекте приказа Минюста о внедрении индикативных показателей результативности приставов. Показатели результативности приставов во многом будут зависеть от итогов проверок, так, не менее 50% плановых и 70% внеплановых проверок должны заканчиваться выявлением каких-либо нарушений. Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) считает, что подобный подход содержит существенные риски злоупотреблений со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольные мероприятия. В Народном фронте с этой позицией согласились.

«Применяя формалистский подход, утвержденный Минюстом, приставы будут искать и, конечно, находить самые простые и выявляемые нарушения. Возникнут штрафы за брак по звуку записи разговора с должником, за отправленное на пять минут позже положенного времени сообщение или повторный звонок из-за технического сбоя, не позволившего завершить разговор, за проставленную не в том углу документа печать. Но всё это не только не наполнит бюджет (административная ответственность за такие нарушения – копеечная), но будет раздражать легальных участников рынка», – заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По мнению эксперта, нелегалов меньше от этого не станет, а приставы будут заняты не столько поиском реальных нарушителей, сколько выполнением поставленных Минюстом показателей по штрафованию своих поднадзорных.

«Правоприменительная практика и опыт внедрения палочной системы, например, в правоохранительных органах показывают, что ищут всегда «под фонарем» – там, где очевидно. А где не очевидно, там нарушителей, как правило, установить не удается. Между тем большая часть жалоб должников, обладающая признаками обоснованности, относится как раз к деятельности нелегалов. Поэтому, на наш взгляд, более эффективным в борьбе с нарушениями при взыскании будет все-таки риск-ориентированный подход: появляются многочисленные жалобы, обладающие признаками обоснованности – значит, должны быть проверки, расследования и меры надзорного реагирования», – считает Лазарева.

Общественники прокомментировали и предложение профессиональных коллекторов заложить в критерии эффективности долю выявленных случаев работы «черных коллекторов».

«ФССП надзирает только за теми, кто в реестре, и в зону ответственности службы не входит выявление нелегалов, а жалобы на них, как правило, попадают в категорию необоснованных. На выявление «черных коллекторов» у службы нет ни полномочий, ни ресурса, да и вообще это ответственность другого ведомства, которое, даже обладая ресурсами и полномочиями, борется с нелегалами спустя рукава. Поэтому перспективы на удовлетворение предложения НАПКА по выявлению нелегалов, на наш взгляд, весьма сомнительные», – отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков».