Народный фронт доложил Президенту РФ о недостроенных фельдшерских пунктах в ряде регионов

Жители многих деревень не могут получить квалифицированную медицинскую помощь, несмотря на поручение Президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина о повышении доступности медицинской помощи на селе. Народный фронт ежеквартально осуществляет мониторинг ситуации и направляет его итоги главе государства.

Зачастую селяне не могут не только попасть к нужному специалисту или просто пройти обследование, но и получить доврачебную помощь. Тысячи жителей деревень и сел вынуждены ездить в райцентр, чтобы попасть на прием. Это порой может занять целый день, а если необходимы повторные приемы? Это становится настоящей проблемой. На помощь людям могут прийти так называемые ФАПы – фельдшерско-акушерские пункты, в которых ведут прием населения фельдшера и акушерки. Они не только могут назначить лечение и доврачебное предписание, но и обеспечивают патронат детей до 3 лет. Конечно, жителям сельской местности эти учреждения необходимы, как воздух.

Зачастую, даже там, где ФАПы уже построены их не могут ввести в работу. Например, в Суздальском районе Владимирской области до сих пор три ФАПа не введены в эксплуатацию. Причины разные: в поселке Ляховцы в результате работы тяжелой техники нарушено асфальтовое покрытие, не подключены коммуникации, не полностью поставлено оборудование. В поселках Богослово и Брутово примерно такая же картина.

В рамках поручения Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина Народный фронт уже почти два года осуществляет общественный контроль за реализацией задачи по повышению доступности медицинской помощи в первичном звене. В ходе мониторинговых мероприятий активистами и экспертами ОНФ выявлены как системные проблемы модернизации первичного звена здравоохранения на селе и удаленных территориях страны, так и сформулированы новые предложения по повышению его доступности. Итоги мониторинга в разрезе регионов вошли в сводный отчет для главы государства.

Есть и регионы, которые в сравнении с мониторингом, проведенным Народным фронтом в июле этого года исправили ситуацию, так, построено 33 ФАП в трех субъектах Российской Федерации (Удмуртская Республика, Владимирская область, Астраханская область). Восемь из них в двух субъектах Российской Федерации уже приступили к работе.

В некоторых областях строительство еще идет с отставанием срока, либо совсем не начато. Причины во всех регионах схожи -это поздние сроки заключения контрактов или срыв сроков выполнения работ подрядчиками. Народный фронт ежеквартально осуществляет мониторинг этой ситуации, контролирует ход работ и фактическую реализацию проекта в каждом регионе.

По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ Леонида Рошаля, строительство ФАПов только отчасти сможет решить проблемы с доступностью первичной медицины на селе. Не менее важной является задача по кадровому обеспечению построенных объектов.

«Для привлечения квалифицированных фельдшеров на работу в сельские ФАПы необходимо активнее использовать средства федерального и регионального бюджетов, обеспечить людей служебным жильём с последующем его переходом в собственность, а также автотранспортом. Кроме того, считаю возможным рассмотреть вопрос о субсидировании обучения автовождению фельдшеров. При этих условиях в сельской местности нашей страны появится мобильный фельдшер, готовый в любое время оказать первую медицинскую помощь нашим гражданам»,- отметил Леонид Рошаль.