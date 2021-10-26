ОНФ: Уровень долговой нагрузки россиян достиг 35% дохода

С начала года уровень долговой нагрузки россиян существенно вырос: с 27% до 35%. То есть сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. Такие расчеты приведены в «Карте кредитной активности» проекта «Народного фронта» «За права заемщиков». Об этом сообщают «Известия».

Эксперты ОНФ отметили две важные тенденции, характерные для этого года. С одной стороны, россияне стали лучше платить по кредитам — доля просроченной задолженности снизилась с 4,5% до 4,2%. С другой, в некоторых регионах начал довольно существенно расти размер микрозаймов, что может свидетельствовать об ухудшении положения заемщиков, которым банки отказывают в кредитах из-за большой долговой нагрузки.

Как указано в исследовании ОНФ (на основе данных ЦБ, Росстата и крупнейших БКИ), по итогам первого полугодия 2021-го задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. В годовом выражении (к июню 2020-го) показатель продемонстрировал впечатляющие темпы роста — 23,8%.

Сохранился и тренд на увеличение кредитной нагрузки (рассчитывается как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство). В первой половине 2021-го показатель вырос до 35%. В начале года он составлял 27%.

Как отметили эксперты ОНФ, повышению долговой нагрузки, способствовал рост среднего размера практически всех категорий заимствования.

— Наши наблюдения демонстрируют еще одну интересную тенденцию: в некоторых регионах с высокой насыщенностью кредитов всех категорий растет средний чек «займов до зарплаты». То есть высока вероятность того, что заемщики, которым из-за высокого показателя долговой нагрузки (ПДН) банки в кредитовании отказывают, всё чаще идут за средствами на микрофинансовый рынок, где кредиторы более лояльны в этом смысле, — отметила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она сообщила, что среди банкротных дел немало таких, когда заемщик имеет два-три просроченных кредита в банке и пару десятков просроченных займов в МФО.

— Деньги на микрофинансовом рынке дороже, скатывание в дефолт происходит быстрее. Существует риск перехода таких неразумных заемщиков на нелегальный рынок, — подчеркнула эксперт.

Но есть и хорошие новости — россияне начали лучше платить по своим долгам. И хотя в абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос в первом полугодии с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита — с 15,7 тыс. рублей до 17,4 тыс., доля «плохих» долгов уменьшилась. Так, средний по стране уровень просрочки в первой половине 2021-го снизился на 0,3 п.п. и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020-го показатель сократился на 0,2 п.п.

«Таким образом, мы видим, что с увеличением общего объема задолженности выросли и абсолютные цифры просрочки, однако более медленными темпами, что говорит об улучшении платежной дисциплины российских граждан», — указано в исследовании ОНФ.