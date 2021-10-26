Народный фронт выявил в Сыктывкаре оголенную трубу теплосети, на которой одновременно могут согреться около трех тысяч котов

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в ходе мониторинга «С теплом – труба» обнаружили в Сыктывкаре надземные трубы теплосети с поврежденной изоляцией длиной свыше 400 м. На сегодня это самые большие и протяженные поврежденные трубы, обнаруженные общественниками в республике: «которейтинг» ОНФ показал, что труба может одновременно обогреть около трех тысяч хвостатых.

О проблемных тепловых трубах просигнализировали граждане: оголенные коммуникации протянулись из района улицы Индустриальной до района вблизи Октябрьского проспекта. Активисты ОНФ побывали на месте и провели эксперимент – оголенные трубы оказались настолько горячими, что брошенный на них снег тает и превращается в пар. Потери тепла – колоссальные, констатировали общественники. Представители Народного фронта зафиксировали на трубах героя «которейтинга» — греющегося кота. В прошлом году в рамках мониторинга «С теплом – труба» по всей стране общественники начали делать такую «живую» оценку — сколько условных котов может согреть поврежденная тепловая труба.

«С обнаруженными трубами большого диаметра и нарушенной изоляцией в сотни метров длиной общественники пришли в замешательство, ведь котов такой объект может обогреть бесчисленное количество. Условно посчитали, что на каждого кота выходит около 30 сантиметров трубы. У нас две трубы. В итоге условно посчитали – около трех тысяч котов», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Активисты Народного фронта пояснили, что обнаруженные тепловые коммуникации с поврежденной изоляцией снабжают не отдельные дома, а целый район «Орбита» со школами, детскими садами и другими социальными учреждениями, в районе проживают десятки тысяч граждан.

«С администрацией Сыктывкара эксперты Народного фронта в Коми наладили продуктивное взаимодействие в рамках мониторинга «С теплом – труба». Общественники, реагируя на сигналы граждан, обращаются в мэрию, которая устанавливает собственников поврежденных труб и обращается к ним для устранения нарушений. Налаженная взаимосвязь дает результаты. Так, по обращениям были отремонтированы трубы в районе улиц Зои Космодемьянской, Морозова, Октябрьского проспекта. Также ранее были приведены в порядок теплосети у детских садов № №13, 14, 112 и школы № 43. По трубам, снабжающим теплом район «Орбита», направили обращение в администрацию и попросили принять все меры контроля по исправлению ситуации. Ведь за теплопотери в итоге расплачиваются потребители», — пояснила Анфилатова.