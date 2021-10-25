В Коми активисты Народного фронта обнаружили пустыри на месте новых сельских ФАПов

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Здравоохранение» в Коми обнаружили пустыри вместо новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селе Колва Усинского района и поселке Бортом Сысольского района. Мониторинг ОНФ в октябре 2021 г. показал, что на земельных участках, где еще с прошлого года должно вестись строительство, не начаты даже предварительные полевые работы. Общественники обратились в правительство республики за разъяснениями и попросили взять строительство новый сельских объектов здравоохранения на дополнительный контроль.

Активисты Народного фронта отметили, что в Колве и Бортоме на месте ФАПов до сих пор ничего нет, хотя по скорректированным планам регионального правительства новые фельдшерско-акушерские пункты должны быть введены в эксплуатацию к 1 января 2022 г. В целом в Коми ведется строительство 19 новых ФАПов. По первоначальным планам все они должны быть сданы в эксплуатацию к 1 января 2021 г. Но этого по разным причинам сделать не удалось.

«Уже до нового, скорректированного срока осталось меньше трех месяцев, поэтому по ФАПам в Колве и Бортоме, где даже не начались строительные работы, эксперты ОНФ выражают особую обеспокоенность. Общественники призвали правительство Республики Коми обратить внимание на строительство медобъектов в этих населенных пунктах и взять вопрос на дополнительный контроль. Ведь и так произошла существенная, на целый год, задержка строительства, нельзя допустить дальнейшего затягивания. Люди на селе очень ждут новые работоспособные ФАПы. От этого зависит доступность и качество медицинской помощи в селах и деревнях», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

В ходе мониторинга в октябре 2021 г. общественники также обратили внимание на строительство нового ФАПа в селе Большелуг Корткеросского района. В августе активисты ОНФ тоже зафиксировали там задержку строительства. Но сейчас ситуация сдвинулась с мертвой очки – там идут активные работы. Хотя стен здания еще нет, осуществляется монтаж фундамента и элементов конструкции нового ФАПа.

Представители Народного фронта в Коми продолжат мониторинг строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов в республике.