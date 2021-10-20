Избавить страну от зловонных рассадников заразы

Более 3000 обращений о проблеме свалок поступило на Прямую линию Президента России в 2021 г. Каждый из этих источников бактериологической и экологической опасности вызывает законное возмущение граждан.

Народный фронт по итогам этого года подготовит рейтинг «неподдающихся» контролю местных чиновников свалок. Информация о самых беспокоящих жителей рассадниках заразы будет направлена в Правительство России и Генеральную прокуратуру.

Активистам движения уже удалось добиться ликвидации нескольких крупных свалок с останками животных в Красноярском крае, Астраханской и Омской областях. Работа велась совместно с представителями Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

В Красноярском крае Народный фронт добился ликвидации крупной несанкционированной свалки под Бархатово. Общественники пригласили в рейд представителей надзорных органов и СМИ, по итогам которого обратились в Россельхознадзор. Ведомство установило порчу земель на площади 5500 кв. м, в почве обнаружены токсичные химические элементы: цинк, свинец и сера. Жители забили тревогу в августе прошлого года: на территории в большом объеме складируются останки крупного рогатого скота, отходы с объекта птицеводства, а также бытовые. Кроме того, периодически на месте свалки происходили пожары – дым и зловонный запах распространялись по округе. В итоге собственников земли — Бархатовскую птицефабрику и администрацию Березовского района — привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф на общую сумму в 600 тыс. руб., а также провести рекультивацию загрязненных земельных участков.

«Представители птицефабрики перегородили дорогу к свалке, установили камеры и разместили информационные материалы о штрафных санкциях в случае несанкционированного размещения отходов, поля вокруг изрыли рвами. Два месяца на участке работала тяжелая техника, собирающая мусор. После заключения договора региональный оператор вывез отходы с территории свалки, представители птицефабрики завезли несколько тонн свежей земли, чтобы восстановить плодородный слой почвы. В ближайшее время будут взяты пробы почвы, в случае отсутствия загрязняющих веществ в земле агропредприятие планирует использовать участок по сельскохозяйственному назначению», — рассказала активист Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко.

В Астраханской области в январе 2021 г. жители сообщили в Народный фронт об обнаруженных в зарослях тростника 34 тушах крупного рогатого скота. Активисты движения обратились в надзорные органы, скотомогильник с трупами животных вблизи поселка Пойменный у ерика Бобренок был ликвидирован.

В августе 2021 г. представители Сибирского управления Росприроднадзора провели обследование территории по обращению Народного фронта в Омской области: установлен факт складирования останков животных, а также других отходов в виде отработанных покрышек, боя кирпича, твердых коммунальных отходов, перемешанных с грунтом. После обращения трупы были удалены, однако строительные и другие отходы продолжают складироваться на данной территории, активисты добиваются от муниципалитета закончить работу.

Небезопасный ангар с медицинскими отходами в микрорайоне Рябково города Кургана уже не первый год беспокоит общественников и жителей. «Прокуратура Курганской области приостановила работу ангара, в котором сжигали медицинские отходы. Мы добились возбуждения в отношении центра утилизации медицинских отходов дела об административном правонарушении, суд приостановил их деятельность на 90 суток. Данный ангар расположен между двумя крупными медицинскими учреждениями и в жилой зоне. Как нам стало известно, у данного предприятия нет разработанного проекта санитарно-защитной зоны и установленного особого режима использования указанной территории. Исполнение находится на нашем контроле и на контроле природоохранной прокуратуры», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.