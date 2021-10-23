ОНФ запустил мониторинг доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19

Общероссийский народный фронт с помощью опроса граждан хочет оценить доступность лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время выделяются несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19

Опрос можно пройти здесь: https://nk.onf.ru/surveys/Medicines_for_outpatient_tr..

Справочно:

При легком течении в зависимости от схем лечения применяются фавипиравир (коронавир, арепливир), интерферон-альфа, парацетомол, умифеновир, будесонид (порошок для ингаляций дозированный, пульмикорд турбухалер порошок для ингаляций, симбикорт турбухалер порошок для ингаляций).

При среднетяжелом течении применяются фавипиравир (коронавир, арепливир), интерферон-альфа, парацетомол, ривароксабан (ксарелто) или апиксабан (эликвис) или дабигатрана этексилат (прадакса).