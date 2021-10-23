Крышу многоквартирного дома в Емве Республики Коми оперативно отремонтировали после обращения жильцов к Президенту

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми помогли с ремонтом крыши многоквартирного жилого дома № 21 на улице Ленинградской в городе Емва Княжпогостского района. Летом этого года жильцы дома обратились в ОНФ и на прямую линию с Президентом РФ, лидером Народного фронта Владимиром Путиным с жалобой на то, что работы по ремонту кровли серьезно задерживаются. Общественники связались с администрацией муниципального образования и управляющей компанией, после этого ситуация была взята на контроль и крышу отремонтировали.

Люди опасались, что крышу дома не смогут залатать до весны следующего года, ведь работы, по их словам, долго не начинались. Между тем худая кровля после любого дождя приводила к протечкам в подъездах и квартирах граждан.

«Помогите в решении проблемы ремонта крыши дома. Течь не прекращается», — посетовали жители в обращении.

После сигнала общественников администрация Емвы взяла вопрос на контроль: представители мэрии связались с управляющей компанией и проработали вопрос. Активисты ОНФ также связались с представителями управляющей организации. Работники с пониманием отнеслись к общественникам и проблемам жителей дома и пообещали, что задержек больше не будет, и ремонтные работы будут проведены качественно и в срок. Представители Народного фронта в Коми провели мониторинг и удостоверились в том, что крыша наконец-то отремонтирована.

«Общественники держат на контроле обращения граждан, поступившие на прямую линию с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Поручение об этом Народному фронту дал сам глава государства. Сфера ЖКХ наиболее чувствительна для жителей, ведь даже, казалось бы, небольшие вопросы, но которые долго не решаются, очень существенны. А дырявые, протекающие крыши в домах граждан, которые проживают на Севере, где даже летом слякотно и холодно, напрямую затрагивают не только имущественные интересы людей, но и их здоровье», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

В ходе решения вопроса с ремонтом крыши общественники не оставили без внимания и плохое внутреннее состояние подъездов в многоквартирном доме № 21 на улице Ленинградской. Здесь очень давно не было никакого косметического ремонта. Активисты ОНФ обратись в управляющую компанию с просьбой организовать с собственниками квартир собрание для проведения работ, напомнив, что косметический ремонт входит в ежемесячную плату за содержание и обслуживание многоквартирного дома.

«Этот вопрос мы также проконтролируем. Региональное отделение Народного фронта в Коми продолжит мониторинги в сфере ЖКХ», — добавила Анфилатова.