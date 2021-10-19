В Коми активисты ОНФ проводят опрос граждан о проблемах подключения газа

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках опроса попросили рассказать жителей, с какими трудностями они столкнулись, когда решили газифицировать свой дом. Общественники также сообщили, что Народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры открыл горячую линию по социальной газификации по номеру 8-800-200-34-11.

По промежуточным данным опроса в Коми, пока больше всех жители отмечаю, что в их населенном пункте вообще нет газораспределительных сетей и что слишком много сложностей при подключении к газу на территории дачных поселков и садовых товариществ.

Результаты опроса эксперты ОНФ будут использовать при взаимодействии с органами власти и газовыми компаниями в решении вопросов газификации.