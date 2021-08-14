При поддержке Народного фронта проект «Наше будущее. Новые лица» поможет школьникам выступить на международных форумах

Всероссийское движение «Вдохновители» и Ассамблея народов Евразии при поддержке Народного фронта запустили новый общенациональный социальный проект «Наше будущее. Новые лица». Проект направлен на вовлечение молодежи в общественную деятельность и дает возможность подросткам стать спикерами международных форумов. Его презентация прошла 12 августа в Калуге на форуме «Цифровая эволюция».

«Идея проекта «Наше будущее. Новые лица» – сделать талантливых представителей молодежи лицами крупных международных форумов, которые проходят в России; дать им возможность выступить на таких мероприятиях; рассказать их истории успеха, которые станут примером и стимулом для подрастающего поколения россиян и молодежи из других стран», – отметил председатель правления всероссийского движения «Вдохновители» Михаил Палей.

Социальный проект также призван повысить мотивацию к учебе и рост успеваемости школьников, их вовлечь их в общественно полезную деятельность, увеличить число инициатив и рассказать о достижениях талантливой молодежи широкой аудитории.

На предложение участвовать в проекте откликнулись 15 регионов, предоставив более 200 кандидатов в возрасте от 12 до 18 лет.

«Народный фронт, движение «Вдохновители» и Ассамблея народов Евразии уже заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта с подразделениями правительств Калужской, Белгородской и Саратовской областей, для того чтобы вместе развивать систему поиска, развития и поддержки талантливых молодых людей – участников проекта. Соглашение – открытое, и уверен, что многие регионы скоро присоединятся к нам», – сказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

Проекту помогут Санкт-Петербургский университет ИТМО, Ассоциация компьютерного спорта, международная школа программирования «Алгоритмика» и движение «Национальная технологическая инициатива».