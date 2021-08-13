Праздник энергичных и целеустремленных: «Молодежка ОНФ» отмечает Международный день молодежи

Смелые и амбициозные. – В Международный День молодежи участники команды «Молодежка ОНФ» решили рассказать о самых активных молодых людях страны. В российских городах ребята разместили на светодиодных экранах ролики с фотографиями и небольшими зарисовками. Это видеорассказы о наиболее успешных представителях молодежи, которые принимают активное участие в жизни своего региона.

В видеоролике, который разместила команда в Иркутске, – истории добровольцев акции #МыВместе, регулярно помогающих в зонах ЧС, организующих поддержку подшефных пожилых людей, работающих в клиниках региона в условиях пандемии.

Например, четверокурсник АнГТУ Виктор Назаров в составе «Молодежки ОНФ» принимал участие в ликвидации наводнения в Тулунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах, помогал справиться с последствиями лесных пожаров на севере Иркутской области и острове Ольхон, в 2020 г. участвовал в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске.

Студентка София Черемных работает с ветеранами, одинокими и маломобильными жителями региона. Ирина Князева помогала развозить продукты питания и лекарства пожилым людям в период пандемии, а также медикам в работе горячей линии по коронавирусу.

«Историй много, но объединяет всех этих людей одно – порядочность и надежность. Каждого мы с командой знаем лично, работали плечом к плечу и в зонах ЧС, и в обычных, повседневных условиях. И в праздничный день решили поблагодарить каждого таким необычным способом – чтобы все жители Иркутска смогли увидеть, какая в нашем городе достойная и активная молодежь», – сказал участник иркутской команды «Молодежки ОНФ» Михаил Кутелев.

В Адыгее участники команды решили познакомить жителей региона с молодежью, которая добилась успехов не только в добровольчестве, но и в различных отраслях. Ребята разместили видеоролик с фотографиями молодых людей на уличных экранах республиканской столицы. Фото дополняют и пожелания от героев праздника. Среди них: молодые преподаватели, медики и врачи, работающие в «красной зоне», школьники, победители всероссийских конкурсов и олимпиад, спортсмены и представители культуры, студенты и добровольцы.

Так, например, героями видеоролика в Адыгее стали: молодой учитель математики средней школы №7 Майкопа, финалист всероссийского конкурса «Учитель года» Сергей Левченко, призер множества олимпиад и конкурсов, ученик детского технопарка «Кванториум», который разрабатывает реальные проекты на высокотехнологичном и современном оборудовании, школьник Роман Четвериков, участница «Молодежки ОНФ» и акции #МыВместе, врач-стажер пульмонологического отделения госпиталя для лечения пациентов с Covid-19 Майкопской городской больницы Алена Карелина.

В Якутии помимо видеоролика, участники «Молодежки ОНФ» организовали квест на командообразование для молодежи региона.

Соревнования на лучшую команду прошли и в средней школе №68 поселка Колосистый Краснодарского края. В молодежном квесте приняли участие 30 человек. Ребята, разделившись на три команды, выполняли физические упражнения, проходили викторину по географии и истории России, угадывали мелодии.

Сегодня «Молодежка ОНФ» – это всероссийская команда добровольцев, которая представлена практически во всех регионах страны. Более 70 тысяч человек с разными профессиями и интересами, но общей идеей созидания. Своей ежедневной работой они подтверждают девиз команды – «Мы там, где нужна помощь».