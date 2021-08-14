Победителями четвертого сезона проекта «Профстажировки 2.0» стали 704 человека

В студии МЕДИА.ОНФ подвели итоги конкурса «Профстажировки 2.0» – совместного проекта АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Все победители четвертого сезона получили приглашение пройти стажировки в компаниях-работодателях, кейсы которых студенты выполняли на проекте, а некоторые ребята не только завершили свои стажировки, но и получили приглашения на постоянную работу. Среди компаний-работодателей есть как небольшие региональные организации, так и крупные федеральные, например, «Россети», «Группа «ГАЗ», «Почта России», «ЕВРАЗ», «Роскосмос», «ДОМ.РФ».

«В этом сезоне победителями стали 704 студента из 66 регионов и 226 образовательных учреждений. Это серьезный рост по сравнению с прошлыми сезонами, что подтверждает актуальность и важность проекта для целеустремленных ребят, которые еще будучи студентами задумываются о будущем профессиональном развитии и карьере», – поделился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Работа с победителями и участниками проекта будет продолжаться. В планах проекта – проведение специальных отраслевых мероприятий с экспертами и профессионалами.

«В этом сезоне мы решили сделать распределенный финал. Сегодня прошло мероприятие, где выпускники прошлых лет пообщались с победителями этого сезона, поделились эмоциям от участия в проекте и планами дальнейшего профессионального развития. В ближайшее время мы будем собирать ребят на экспертные обсуждения по отдельным отраслям, например, здравоохранение, строительство и жилье, транспорт», – рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Одним из модераторов итогового мероприятия стал Александр Князев – участник спецпроекта «Молодежная смена», созданного при участии Минстроя России. По итогам защиты, где присутствовал председатель правления ДОМ.РФ Николай Козак, Александру предложили работу.

«В рамках стажировки в Минстрое я детально углубился в цифровизацию строительной отрасли и хотел продолжить развиваться в этом направлении. После защиты проекта, в финале «Молодежной смены», я спросил Николая Козака о возможности трудоустройства и наличии вакансий в отделе цифровизации ДОМ.РФ. Он дал рекомендации HR-отделу, затем было собеседование с директором отдела, по итогам которого меня и приняли на работу», – рассказал Князев.

Победительница проекта из Сызрани Самарской области Кристина Зайцева выбрала кейс от Сызранской центральной городской больницы по выявлению факторов риска развития гипертонической болезни у пожилых людей.

«Сейчас в мире наблюдается увеличение продолжительности жизни, и очень важно, чтобы старость была достойной – активной, максимально здоровой, работоспособной. Кроме учебы в медицинском колледже и участия в проекте «Профстажировки 2.0», я была членом Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». В период пандемии помогала медицинским работникам в поликлинике: мы вели медицинскую электронную документацию, обзванивали больных с COVID-19, приглашали пациентов на вакцинацию. Я не собираюсь останавливаться на одной стажировке, планирую посвятить жизнь медицине и уже поступила в мединститут», – отметила Кристина.

«Я уже не первый раз выполняю кейс от Почты России. В этом сезоне занимался задачей по развитию гиперлокальной доставки в городской среде. Оптимизировать логистику можно постоянно, ведь нет предела совершенству. В решении кейса я предложил путь, при котором сократится количество используемых автомобилей, что повысит эффективность и снизит уровень загрязнения окружающей среды. Также в более далекой перспективе предложил ввести электромобили», – поделился победитель четвертого сезона проекта Кирилл Стеклов.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».