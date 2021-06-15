От Охотского моря до Балтики: «Молодежка ОНФ» отмечает День России яркими флешмобами и новыми рекордами

Самая большая карта страны, флешмобы со словом «Россия», мото-, авто- и велопробеги с триколором. «Молодежка ОНФ» отмечает день России во всех 85 регионах страны.

«День России – праздник, который нас объединяет. Вместе мы становимся сильнее. А чем сильнее народ, тем крепче наша страна. «Молодежка ОНФ» всегда отмечает этот праздник ярко, весло и, главное, масштабно. Праздничные акции команды сегодня проходят от Камчатки до Калининграда. Я поздравляю всех с Днем России и желаю здоровья и уверенного движения вперед», – поздравил россиян с праздником заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Одной из первых праздник встретила Сахалинская область. Авто- и мотоколонны с российскими флагами проехали по побережью Охотского моря. Праздничный маршрут проходил по самым живописным местам Сахалина: от исторического парка «Россия – моя история» в село Пригородное Корсаковского района, где участники пробега установили триколор. Акцию провели «Молодежка ОНФ» совместно с ДОСААФ, активистами ОНФ и организацией «Мотоохотники».

Воронежская команда отметила День России автомобильным флешмобом. Акция прошла совместно с Федерацией автоспорта. На парковке Сити-парка «Град» автомобили, украшенные триколором, выстроились в слово «Россия».

«Я люблю машины, и сделать что-то красивое с их участием – очень здорово. Тем более, у меня сегодня день рождения и собралась такая компания, это круто! У меня возникает чувство гордости, когда мы едины. Когда мы едины – мы непобедимы. Как сегодня, например. Люди оставили свои дела, я решил отказаться от привычного празднования дня рождения, чтобы собраться компанией приятных людей. От всей души поздравляю с праздником жителей нашей страны, желаю долгих лет, здоровья и бодрости духа!», – поделился впечатлениями житель Воронежа, участник праздничной акции Евгений Коркин.

Флешмоб поддержали около 50 автолюбителей – некоторые узнали об акции заранее, из соцсетей. Другие проезжали мимо и решили принять участие в празднике. Жители Воронежа рассказывали о своих любимых местах в России и о том, что вызывает у них чувство гордости.

«Я просто ехала по своим делам, увидела флаги и захотела тоже стать участницей такого яркого флешмоба. У меня вызывает чувство гордости свобода. Россия – самая свободная страна, и я этим горжусь. Хочу пожелать всем сохранять доброту, чуткость и желание помогать людям», – сказала жительница Воронежа Кристина Ахмедова.

«Мы с удовольствием поддерживаем молодежные акции. Водители с удовольствием откликнулись на наш призыв отметить праздник таким ярким способом. Чувство гордости у меня вызывает наша страна, молодое поколение. Мы поздравляем всех с праздником, всегда рады поддержать подобные акции, приглашайте еще и да здравствует Россия!», – сказала представитель Федерация автоспорта Воронежской области Юлия Смекалина.

Также среди участников флешмоба «Молодежка ОНФ» организовала викторину с вопросами на знание фактов о России. Победители получили значки со снегирем – символом команды и наклейки на машину с надписью «Моя Родина Россия».

«Атмосфера дружественная, праздник получился семейным, люди приехали целыми компаниями, с детьми, с друзьями. Время провели просто на отлично», – поделилась эмоциями участница команды «Молодежка ОНФ» в Воронежской области Елена Округова.

Участники Красноярской команды установили новый рекорд. «Молодежка ОНФ» вместе с Российским движением школьников нарисовали мелом на асфальте 30 метровую карту страны.

«По нашим данным, получилась самая большая в России карта, нарисованная на асфальте», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Красноярском крае Андрей Стрижак.

Жителей Забайкалья вместе с участниками «Молодежки ОНФ» поздравили мотоциклисты региональной организации «Мотосовет». Более 30 мотоциклов и 10 автомобилей проехали по улицам города с флагами России. В Перми к праздничной автоколонне присоединились пожарные машины МЧС России и автоволонтеры акции «Довези врача» – таксисты и жители региона, которые помогали отвозить медиков на работу и домой в пиковый период пандемии.

Санкт-Петербург встретил праздник велопробегом в цветах российского флага. А участники Тульской «Молодежки ОНФ» украсили триколорами Пролетарскую набережную. Также, для студентов колледжей команда провела встречу с Героем Росии, летчиком-космонавтом Сергеем Залетиным.

«Встреча получилась очень живой и интересной. Ребята задавали много вопросов. Рассказали и про свои цели. По этим историям я понял, что передо мной – настоящие патриоты. Главную задачу для себя они видят в том, чтобы хорошо учиться и быть надежными защитниками нашей Родины. А значит, мы движемся в верном направлении. С праздником, желаю процветания нашей стране», – сказал Сергей Залетин.

«Молодежка ОНФ» всегда отмечает день России ярко. Так, в прошлом году, 12 июня триколор участники команды подняли на ледоколах, погрузили на дно Японского моря, украсили десятки стадионов, кораблей, сотни зданий по всей стране. Также с российскими флагами прошли парады яхт.