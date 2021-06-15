Во всемирный День донора крови «Молодежка ОНФ» совместно с ФМБА России продолжает марафон #ОставайсяДонором

Во всемирный День донора, который отмечается 14 июня, участники команды «Молодежка ОНФ» продолжают всероссийскую акцию #ОставайсяДонором. Акция по поддержке донорского движения, инициированная «Молодежкой ОНФ» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и партнерами, стала уже четвертой и стартовала в преддверии Дня России.

«Изначально марафон стартовал как ответ на просьбу медиков о помощи. Когда началась пандемия, из-за ограничений число регулярных доноров сократилось. Поэтому мы оперативно включились, и совместно с ФМБА России в прошлом году нам удалось объединить сотни тысяч доноров, многие из которых сдавали кровь впервые. Я поздравляю всех с Днем донора и хочу сказать каждому, кто хотя бы один раз в жизни сдавал кровь, спасибо. И от себя лично, и от команды «Молодежка ОНФ», – поблагодарил участников акции заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В прошлом году крупные акции #ОставайсяДонором, которые команда «Молодежка ОНФ» организовала совместно со службой крови, прошли в апреле, июне и августе в 85 регионах страны. Акция #ОставайсяДонором стала целым движением, к которому присоединились спортсмены, актеры, певцы, общественные деятели, политики, главы регионов, байкеры и участники мотодвижения. Тогда организаторы решили сделать донорские марафоны традиционными.

«Поддержка и пропаганда донорства является одним из наиболее значимых направлений волонтерства и добровольчества. ФМБА России на протяжении многих лет координирует развитие службы крови в нашей стране. Сплоченная работа федеральных служб, развивающих службу крови, региональных институтов службы крови, представителей «Молодежки ОНФ», ВОД «Волонтеры-медики» и руководства субъектов Российской Федерации в прошлом году позволили сохранить необходимое количество донаций и избежать дефицита крови и ее компонентов в стране. Сегодня мы продолжаем совместную работу с волонтерскими движениями России, всесторонне поддерживая социальные проекты и инициативы, направленные на сохранение донорского ресурса из числа наших молодых сограждан», – отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

В Кемерово акция #ОставайсяДонором прошла накануне всемирного Дня донора. В Кузбасском центре крови команда «Молодежки ОНФ» вместе с медицинским персоналом поздравили всех не только с праздником донора, но и с Днем России. Каждому, кто пришел в праздничные дни сдать кровь, вручили ленту-триколор и значок со снегирем – символом «Молодежки ОНФ». Донорский марафон участники команды также провели совместно с мобильным комплексом центра крови.

Жительница Кемерово Мария Тугушева сдает кровь уже много лет, начинала с просьбы друзей – знакомому человеку срочно понадобились операция и переливание крови. «Если такие акции проходят и людей просят помочь, значит, нужно помогать. Операции, потери крови во время родов, ДТП, сложные заболевания – ситуаций, где может срочно потребоваться донорская кровь, немало. Поэтому я регулярно, уже много лет, прихожу на станцию переливания, не только в какие-то специально отведенные даты или в праздники», – поделилась Мария Тугушева.

Многие из участников кемеровской «Молодежки ОНФ» – тоже регулярные доноры. Так, Альфия Ахмадеева уже десять раз сдавала кровь и пять – антиковидную плазму.

«Всегда, когда сдаю кровь, я помню, что кому-то помогаю. Думаю, что в жизни удалось сделать еще одно маленькое добро – вместе с жителями, с медиками мы совершаем очень важное общее дело», – сказала участница «Молодежки ОНФ» в Кемеровской области Альфия Ахмадеева.

Также в рамках марафона участники команды совместно с руководством Кузбасского центра крови наградила почетных доноров и медицинских работников, которые регулярно сдают кровь.

«Мы благодарны всем, кто поддерживал и продолжает помогать. Уверена, у каждого из нас в крови добро», – отметила руководитель выездной бригады Кузбасского центра крови Алена Жестикова.

В Перми акция #ОставайсяДонором прошла уже в пятый раз. Вместе с участниками команды «Молодежка ОНФ» марафон поддержали сотрудники МЧС России. На этот раз большинство доноров сдавали кровь впервые. Каждый участник акции также получил значки марафона #ОставайсяДонором и «снегирей».

В Санкт-Петербурге совместно с командой «Молодежки ОНФ» запасы Городской станции переливания крови пополнили спортсмены, которые регулярно занимаются функциональным многоборьем и кроссфитом.

Учитывая, что многие доноры сделали прививку от коронавирусной инфекции, а кто-то переболел Covid-19 и хотел бы стать донором плазмы с антителами, медики дают несколько советов. Например, если вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 30 календарных дней после вакцинации. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в два этапа, поэтому отсчет 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации. Сдача крови или ее компонентов в период между первым и вторым этапами вакцинации невозможна. Срок отвода от донорства после перенесенного заболевания может составлять от 30 до 120 календарных дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания.

Стать донором плазмы с антителами тоже несложно. Донации разрешены не ранее чем через 14 дней после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому.

Всю необходимую информацию, а также перечень учреждений, осуществляющих прием доноров плазмы с антителами, можно получить на портале службы крови.

Всероссийская акция #ОставайсяДонором проходит в 85 регионах с 10 по 17 июня.