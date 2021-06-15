Народный фронт запускает опрос пассажиров такси о безопасности поездок

Эксперты Народного фронта отмечают, что с приходом цифровизации в сферу такси действующее законодательство устарело, а при распределении ответственности участников рынка и пассажиров наблюдается дисбаланс. Большая часть таксистов перерабатывает, рабочий день в среднем длится более 12 часов, что приводит к возникновению аварийных ситуаций в этом сегменте пассажирских перевозок.

Согласно статистике Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, несмотря на общее снижение количества ДТП с участием такси (-3,1%) в 2020 году, значительно увеличилась смертность (+27,6%). Самой частой причиной смертельных аварий стало столкновение (63%), на втором месте – наезд на пешехода (21%), иные виды аварий заняли 16%.

Для того, чтобы повлиять на ситуацию в сфере такси системно и повысить безопасность такого вида перевозок, настало время для обновления законодательства. Однако, в Государственной Думе законопроект о такси забуксовал. В целях выработки предложений к законопроекту о такси, обсуждение которого неизбежно стартует с началом работы депутатов нового созыва, Народный фронт проводит опрос пассажиров о качестве и безопасности поездок в данном виде транспорта.

«Закон о такси имеет влияние на десятки миллионов пассажиров и два миллиона водителей в нашей стране. Поэтому подходить к его разработке надо очень взвешенно и обязательно учитывать мнение граждан. Этим опросом мы начинаем анализ запросов пассажиров, водителей и других участников рынка таксомоторных перевозок. В результате будет сформирован пакет предложений, основанный на настоящих потребностях наших сограждан», — отметил координатор Рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.