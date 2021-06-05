Народный фронт подготовил памятку о льготной ипотеке

Народный фронт подготовил памятку, которая облегчит гражданам понимание о того, кто и на каких условиях может претендовать на льготную ипотеку под 6% для семей с детьми. Правительство расширило условия программы «Семейная ипотека». С 14.04.2021 семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку под 6% на покупку земельного участка или строительство частного дома. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин (постановление от 14 апреля 2021 г. № 587). Скачать памятку можно здесь.

Получить льготную ипотеку смогут:

– семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 г.;

– семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Возмещение банкам разницы между льготной и рыночной ставкой обеспечивает государство.

Условия предоставления льготной ипотеки:

– максимальная сумма кредита – 6 млн руб.;

– первоначальный взнос – 15% от стоимости участка и цены на строительство дома по договору подряда;

– в случае если участок имеется, сумма отсчитывается от строительства дома;

– строительство жилья должны обеспечивать компании или ИП по договору подряда;

– для первоначального взноса возможно использование материнского капитала.