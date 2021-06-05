Народный фронт на ПМЭФ-2021 призвал НКО к наращиванию активности и партнерства

На секции «Государство, бизнес, НКО в решении социокультурных задач» Петербургского международного экономического форума – 2021 представители Народного фронта призвали некоммерческие организации наращивать активность, усилившуюся в период пандемии, и включаться в партнерство с ОНФ, который поддерживает их в коммуникации с органами власти и бизнесом.

«Поддержка некоммерческих организаций является одним из наших ключевых направлений работы. Так, в разгар всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе именно Общероссийский народный фронт стал инфраструктурной площадкой, на которой встретились представители бизнеса, органов власти, НКО и волонтеры. После этого мы поняли, что есть ниша, которая еще недостаточно занята, и чем мы можем помочь. В первую очередь это GR (governmental relations – взаимодействие с властью) для НКО, потому что НКО часто сталкиваются с непониманием в органах власти. И вторая история – это помощь в поиске средств на реализацию масштабирования полезных проектов. Нам важно сделать это не только в одном конкретном регионе, но и масштабировать инициативу на несколько субъектов. Расхожий принцип, что многие проблемы возникают либо от неправильной коммуникации, либо от ее отсутствия, мы приняли для себя как основу для помощи НКО», – рассказала первый заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Евгения Калачева.

«Сегодня ОНФ является хорошей площадкой, где есть довольно большое количество рабочих групп разного рода, координационных советов, которые как раз обеспечивают вот этот нормальный человеческий конструктивный разговор между представителями министерств, ведомств и некоммерческими организациями. Я всех призываю этой площадкой активно пользоваться, потому что и ведомства к ОНФ прислушиваются, и одновременно там есть возможность упаковать в правильные слова пожелания НКО. Главная беда НКО часто заключается в неумении сформулировать то, что они хотят. Когда люди обращаются со своими замечательными инициативами, нужно предлагать, что нужно сделать конкретно. Нужно «упаковать», то есть четко сформулировать свою инициативу. ОНФ – это площадка, которая помогает «упаковывать», в том числе за счет разного рода консультаций с органами власти», – отметил советник руководителя Исполкома ОНФ, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

Он добавил, что в период пандемии НКО активизировались для решения проблем, с которыми не успевало справляться государство, и власти тоже начали активно поддерживать некоммерческий сектор, чтобы спасти НКО в это сложное время.

«Понятно, что все привыкли к этому за этот короткий промежуток времени и, конечно, хотят, чтобы эта история продолжалась, развивалась. И, раз уж лед тронулся, все люди, занимающиеся благотворительностью, знают, что надо ковать железо, пока оно горячо, и толкать дальше», – подчеркнул Поликанов.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин сообщил, что в период пандемии резко возросла финансовая поддержка НКО – с 4–8 млрд до 15 млрд руб. с марта прошлого года по февраль этого года, которые были распределены на 7 тыс. проектов. По мнению Чукалина, период пандемии научил власти и НКО большей гибкости, а в перспективе предстоит работа по дебюрократизации и снятию административных барьеров для развития некоммерческого сектора.

Реакцией на вызовы пандемии стали новые социальные проекты, которые зародились с целью оказания помощи нуждающимся. Например, Народный фронт, присмотревшись к опыту дистанционной помощи школьникам в сдаче ЕГЭ в одном из южных регионов, запустил проект «Взлетная полоса» по подготовке детей-сирот к поступлению в вузы. К этому проекту присоединились 15 региональных и 8 федеральных вузов, а также компании, занимающиеся дистанционным обучением.

Кроме того, Народный фронт готовит новый проект, касающийся трудоустройства людей с инвалидностью. «Проект будет ориентирован на работу с тремя составляющими. Во-первых, есть совершенно дикая инструкция на 46 страницах о том, что нужно сделать работодателю для того, чтобы принять на работу инвалида, даже если это не касается каких-то сильных физических особенностей. Очевидно, что наше участие будет заключаться в разговоре с профильными структурами, чтобы это скорректировать. Вторая история – это бизнес, который далеко не всегда понимает, что вообще можно взять человека на работу, и это не социальное дело, а это на самом деле экономически выгодно и нормально. И, с третьей стороны, есть НКО, которые всячески стараются трудоустроить людей с ограниченными возможностями, и наша задача – им помочь. Нам важно, чтобы таких партнеров становилось больше», – сказала Калачева.