Сыктывкарский СОБР провел занятие по оказанию первой помощи для кадетов

В рамках детского оздоровительного лагеря сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Республике Коми организовали для кадетов подшефного класса занятие по оказанию первой помощи.

Росгвардейцы рассказали ребятам о правилах оказания первой помощи в повседневной деятельности и в боевой обстановке, а также продемонстрировали современные медицинские средства. В ходе занятий школьники отработали практические навыки по их применению. Кадеты учились правильно накладывать кровоостанавливающий жгут, турникет и индивидуальный перевязочный пакет.

Кроме того бойцы СОБР познакомили ребят с изотермическим одеялом, предназначенным для защиты от жары, холода и влажности в экстренных ситуациях, чтобы временно остановить потерю тепла человеческого тела и избежать переохлаждения.

В рамках летней площадки росгвардейцы проведут для подшефных кадетов ряд интересных и познавательных занятий. Завершится профильная смена полевым выходом.