В Воркуте завершился полевой выход сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми.

Учения проходили на полигоне Рудник, который имеет много полуразрушенных зданий и находится на открытой местности. Бойцы в полном обмундировании, вес которого может достигать 50 килограммов и более, оттачивали профессиональные умения, выполняли нормативы по различным дисциплинам: физической, тактико-специальной, инженерной, топографической и медицинской подготовке, а также отрабатывали навыки выживания в сложных полевых условиях, формировали морально-волевые качества и физическую выносливость. Воркутинский ОМОН провел тактические учения по штурму зданий и задержанию вооружённых преступников, показал приемы рукопашного боя, отработал тактику «снятия часового» с разных позиций.

«Отряд готов выполнять задачи по прямому предназначению. Сотрудники показали хорошие практические знания, слаженность работы, умение работать в команде при выполнении служебных и боевых задач», — отметил врио командира ОМОН полковник полиции Михаил Зауденков.